PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İcardı görüşme odasına... Galatasaray Arjantinli yıldızla ortak bir nokta bulmak için düğmeye bastı

Sarı-Kırmızılılar yeni sözleşme görüşmesine başlanmamasından dolayı rahatsızlık duyan Icardi’yi sezon sonuna kadar bekleme konusunda ikna etmeye çalışacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2025
İcardı görüşme odasına... Galatasaray Arjantinli yıldızla ortak bir nokta bulmak için düğmeye bastı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de devrenin son haftasına Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray'da gündemin en önemli maddelerinden birisi Mauro Icardi... Sarı-Kırmızılılar yeni sözleşme görüşmelerine başlanmadığı için rahatsızlık yaşayan Arjantinli yıldızla ilgili problemi çözmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Alınan bilgilere göre Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, İstanbul'a davet edildi. Yönetim hem Icardi hem de Pino ile yapılacak olan görüşmede bir orta yol bulmaya çalışacak. Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk performans dalgalanmasından dolayı sezon bitmeden yeni sözleşmeyi gündeme almama konusunda kararlı.

NASIL BİR YANIT GELECEK?

Ancak sezon sonuna kadar Icardi'den en üst seviye verimi almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcuya, "Biz senden çok memnunuz. Yola devam etmek istiyoruz. Ancak mayıs ayında masaya oturalım" teklifini ileteceği öğrenildi. Mauro Icardi'nin yönetimin bu teklifine nasıl bir yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor.

ARDA ÜNYAY'A "HAZIR OL" EMRİ

Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda bazı değişimler yapması bekleniyor. Davinson Sanchez'i koruma altına almak isteyen tecrübeli hocanın Arda Ünyay'a forma vereceği belirtiliyor. Buruk'un genç yıldıza "Hazır ol" emri verdiği de belirlendi.

YENİDEN RASPADORİ SESLERİ

Okan Buruk'un çok beğendiği isimlerden biri olan İtalyan yıldız yeniden yakın takibe alındı. İspanyol basınına göre Raspadori sezon başında transfer olduğu Atletico'dan ayrılık kararı alabilir.


Devre arasında hücum hattını çok yönlü bir futbolcuyla takviye etmek isteyen Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Okan Buruk'un en çok beğendiği isimlerin başında gelen Giacomo Raspadori'nin yeniden yakın takibe alındığı öğrenildi. Sezon başında 22 milyon euro karşılığında Napoli'den Atletico Madrid'e transfer olan İtalyan yıldız şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. 12 maçta yalnızca 309 dakika süre bulan Raspadori 1 gol atıp 2 asist yaptı. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcu için bir kez daha düğmeye bastığı belirtiliyor.


YENİ SÜRPRİZLER GELİYOR

Rams Park'ta son dönemde birçok yeniliğe imza atan Galatasaray yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre hazırlanan proje kapsamında Aslanlı Yolu daha renkli ve canlı hale getirmek için düğmeye basıldı.

ÜMİT AKDAĞ DA LİSTEYE GİRDİ

Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Umut Tohumcu ve Muhammed Taha Şahin'i gündemine almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi. Sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında forma giymişti

9 numara, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen Giacomo Raspadori'nin Atletico'dan ayrılmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim BES’i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Asgari ücrette ikinci toplantı öncesi hangi formüller masada? Son tahmin 28 bin 993 lira!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Rusya ve Ukrayna’ya Karadeniz uyarısı: Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan’dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız cinayet şüphem oluştu dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot’a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! Boğazını dairesel hareketle kesti
İsrail’de Türkiye paniği: Kimse Suriye ve Gazze’den çıkaramayacak
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber’e konuştu: Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk’teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir’le ne görüştü?
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe’den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP’den rakılı dışavurum! Kamer Genç’in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk’ü işleten sahte Yeşil’in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya’ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Dünya Suriyeli Ahmed’i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu’nun Yahudi algısı çöktü Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU Mehmet Akif Ersoy’un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5’inde taciz mesajı! Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı! Memura en az 61 bin TL! Hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak: En düşük emekli aylığı ne olacak? Memura en az 61 bin TL! Hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak: En düşük emekli aylığı ne olacak? Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak Bilal Erdoğan’dan kirli algı operasyonuna sert tepki: Hainler topluluğu FETÖ’cülerdir! Bilal Erdoğan'dan kirli algı operasyonuna sert tepki: Hainler topluluğu FETÖ'cülerdir!