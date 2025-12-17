Süper Lig'de devrenin son haftasına Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray'da gündemin en önemli maddelerinden birisi Mauro Icardi... Sarı-Kırmızılılar yeni sözleşme görüşmelerine başlanmadığı için rahatsızlık yaşayan Arjantinli yıldızla ilgili problemi çözmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Alınan bilgilere göre Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, İstanbul'a davet edildi. Yönetim hem Icardi hem de Pino ile yapılacak olan görüşmede bir orta yol bulmaya çalışacak. Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk performans dalgalanmasından dolayı sezon bitmeden yeni sözleşmeyi gündeme almama konusunda kararlı.

NASIL BİR YANIT GELECEK?

Ancak sezon sonuna kadar Icardi'den en üst seviye verimi almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcuya, "Biz senden çok memnunuz. Yola devam etmek istiyoruz. Ancak mayıs ayında masaya oturalım" teklifini ileteceği öğrenildi. Mauro Icardi'nin yönetimin bu teklifine nasıl bir yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor.

ARDA ÜNYAY'A "HAZIR OL" EMRİ

Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda bazı değişimler yapması bekleniyor. Davinson Sanchez'i koruma altına almak isteyen tecrübeli hocanın Arda Ünyay'a forma vereceği belirtiliyor. Buruk'un genç yıldıza "Hazır ol" emri verdiği de belirlendi.

YENİDEN RASPADORİ SESLERİ

Okan Buruk'un çok beğendiği isimlerden biri olan İtalyan yıldız yeniden yakın takibe alındı. İspanyol basınına göre Raspadori sezon başında transfer olduğu Atletico'dan ayrılık kararı alabilir.



Devre arasında hücum hattını çok yönlü bir futbolcuyla takviye etmek isteyen Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Okan Buruk'un en çok beğendiği isimlerin başında gelen Giacomo Raspadori'nin yeniden yakın takibe alındığı öğrenildi. Sezon başında 22 milyon euro karşılığında Napoli'den Atletico Madrid'e transfer olan İtalyan yıldız şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. 12 maçta yalnızca 309 dakika süre bulan Raspadori 1 gol atıp 2 asist yaptı. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcu için bir kez daha düğmeye bastığı belirtiliyor.



YENİ SÜRPRİZLER GELİYOR

Rams Park'ta son dönemde birçok yeniliğe imza atan Galatasaray yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre hazırlanan proje kapsamında Aslanlı Yolu daha renkli ve canlı hale getirmek için düğmeye basıldı.

ÜMİT AKDAĞ DA LİSTEYE GİRDİ

Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Umut Tohumcu ve Muhammed Taha Şahin'i gündemine almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi. Sol stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında forma giymişti

9 numara, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen Giacomo Raspadori'nin Atletico'dan ayrılmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.