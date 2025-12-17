PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Tedesco'yla uçuşa geçti!

Fenerbahçe, İtalyan hocanın göreve başladığı Eylül'den bu yana ligde en fazla puan toplayan (29) ve en çok gol atan (30) takım odl u

Fenerbahçe Tedesco’yla uçuşa geçti!

Fenerbahçe'nin İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun göreve geldiği Eylül ayından bu yana Süper Lig'de gösterdiği etkili performans rakamlara da yansımış durumda. Sarı-Lacivertliler, Tedesco takımın başına geçtiğinden beri Süper Lig'de elde ettiği 29 puan ile en çok puan toplayan ve 30 golle en fazla ağları havalandıran takım konumunda. Tedesco ile ligde çıktığı 13 maçta rakip kaleyi toplam 246 kez yoklayan Sarı-Lacivertliler hem en çok şut çeken hem de 98 kez ile en çok isabet sağlayan takım oldu. Kanarya 27.6 ile de en çok gol beklentisi üreten takım oldu.

