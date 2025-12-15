Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını attı! O öğretmen tutuklandı

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 22:24

"KIZIMIN ODASINDAN AĞLAYARAK ÇIKTIĞINI GÖRDÜM" Olayla ilgili konuşan velilerden Emre Özbek, " Kızımın odasından ağlayarak çıktığını gördüm. Annesinin yanına gitti. Ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Okuldaki kız voleybol takımının mesajlaştığı bir gruba beden eğitimi öğretmeninin cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu gördüm. Çok sinirlendim. İhbarda bulundum. Polis merkezine gittik. Okul yönetimi de yanımıza geldi ve destek oldular. Sabahın ilk saatlerine kadar orada kaldık. Diğer çocukların da ifadelerini aldılar" dedi. "DAHA DA AĞIR CEZA ALMASI İÇİN GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUZ" Durumdan dolayı manevi zarar gördüklerini ifade eden baba Özbek, "Böyle bir şeyin yaşanması manevi olarak bize çok zarar verdi. Bu öğretmen müsveddesinin ne yaptığını herkesin bilmesini, yetkilileren de konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Öğretmenin görevine son verildiğini öğrendik. Meslek hayatı tamamen bitmiş. Daha da ağır ceza alması için gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. "BEN KIZIMA SARILIRKEN BİLE HASSAS DAVRANIYORUM" Zanlının hak ettiği cezayı alması gerektiğini dile getiren baba Özbek, "Kızım o an kendini tutamadı, titreyerek ağlamaya başladı. Daha çocuk yaşta. Ne yapacağını bilemedi. Ben kızıma sarılırken bile hassas davranıyorum. Başka birisi tarafından böyle bir şeye maruz kalması onu çok yıprattı. Okulundan izin aldık. Kızıma psikolojik destek aldıracağım. Şu an tek istediğimiz zanlının en ağır cezayı alması. Sonuna kadar kızımın arkasındayım. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim" dedi.

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı. (İHA)

"ÖĞRENCİLERE YEMEK ALDIRARAK ODASINA DAVET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ"

Tacizci öğretmenin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğuna dair iddialar olduğundan bahseden Özbek, "Daha öncesinde de bu öğretmenin öğrencilerine yaklaşmaya çalıştığını duyduk. Para verdiği öğrencilere yemek aldırarak odasına davet ettiği iddia edildi. Öğrencilere sarıldığı ve dokunduğuna dair geri dönüşler aldık. Bize destek olanlar söylemişti bunları. Çok üzgünüm. En azından fiziksel bir taciz olması. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.



"ÇOCUKLARIMIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OKULA GÖNDERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDUK"

Yaşanan durumdan dolayı korku içinde olduklarını söyleyen velilerden Sibel Dervazoğlu ise şöyle konuştu:

"Olaydan haberim olduğundan beri uyku uyuyamadım. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula gönderdiğimizi düşünüyorduk. Görevi öğretmen olan birinin böyle bir şey yapması bizleri çok üzdü. Korkuyoruz, endişeleniyoruz. Karşısında 14 yaşında çocuklar vardı. Ceza alması için elimizden ne geliyorsa, nereye şikayet edilmesi gerekiyorsa yapacağız. Aynı şey benim de çocuğumun başına gelebilirdi. Şikayetçiyiz. Okul idaresiyle konuştuğumuzda bir daha asla o öğretmenin bu okula giremeyeceğini söylediler. Bizi ilerisi de endişelendiriyor. Bu kişi dışarı çıkabilir. Özel bir işletme açabilir."



"BU MESLEĞİ TAŞIYAMAYAN İNSANLAR DA VAR MAALESEF"

Kızının mağdurlar arasında yer almadığını fakat çok fazla endişe duyduğunu dile getiren Dervazoğlu, "Kızıma durumu söyleyince çok endişelendi. Tedirginiz, dünden beri uyuyamadık. Okulun çocukların güvenliğini sağlamasını istiyorum. Çocuklarımız saatlerce okulda kalıyor. Öğretmenlere güvenmek zorundayız. Çok üzücü bir durum. Elbette her öğretmen böyle değildir. Bu mesleği taşıyamayan insanlar da var maalesef" dedi.