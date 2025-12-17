PODCAST CANLI YAYIN
Alperen Şengün yetmedi! Rockets uzatmada Nuggets’a boyun eğdi

NBA’de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün triple-double yaptığı maçta Denver Nuggets’a uzatmada 128-125 yenildi. Büyük heyecana sahne olan ve uzatmaya giden maçta sezonun en iyi performanslarından birine imza atan Alperen, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 5’incisi Rockets’ta Kevin Durant de 25, sayı üretti. Ev sahibi ekipte Nikola Jokic, 39 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla Nuggets’ın 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Murray ise 35 sayıyla oynadı.

