Trabzonspor ile Beşiktaş’ın buluşmasında 6 gol 1 kırmızı kart vardı ama kazanan çıkmadı

Trabzon'daki gol düellosunda gülen yok... Bordo-Mavililer 52 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş önünde 3-1 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.18'de El Bilal Toure'nin omzuyla indirdiği topa Abraham nefis vurarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 22'de El Bilal Toure'nin pasıyla topla buluşan Cerny topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 25'te Muçi'nin vuruşunda top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2. 31'de Rashica'nın pasında Cerny topu bir kez daha ağlara gönderdi: 1-3. 38'de Toure VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

TRABZON 1 PUANI KURTARDI

İkinci yarının 47. dakikasında Zubkov'un vuruşunda Ersin topu çıkardı. 63'te Zubkov'un vuruşunda Oulai'ye çarpan top ağlarla buluştu ve fark bire indi: 2-3. 71'de Bouchari'nin sert vuruşunda Ersin gole izin vermedi. 81'de Oulai'nin vuruşunda top üst direkten döndü. 82'de Jurasek'in vuruşunda top auta gitti. 84'te Zubkov'un vuruşunda top ağlara gitti. Maç 3-3 berabere bitti.

7 YIL SONRA BİR İLK!

Trabzonspor ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Bordo-Mavililer Süper Lig'de 7 yıl sonra ilk kez iç sahada ilk yarıda 3 gol yedi. Bu arada Karadeniz ekibi Beşiktaş ile oynadığı son 4 lig karşılaşmasında rakibini mağlup etmeyi başaramadı.