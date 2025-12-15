Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde yine aynı senaryo yaşandı

Beşiktaş'tan kötü alışkanlık... Siyah-Beyazlılar 2-0 öne geçtiği bir maçı daha kazanamadığı gibi 10 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı. 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe ile oynanan maçta da Kartal 2-0 öne geçmiş ancak bu skordan sonra hem 10 kişi kalmış hem de rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Beşiktaş dün de benzer bir durumu Trabzonspor karşısında yaşadı. Siyah-Beyazlı takım deplasmanda oynadığı maçta 2-0 öne geçtikten sonra El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ardından mücadele 3-3 berabere bitti. F.Bahçe maçından farklı olarak Beşiktaş üstünlüğünü koruyamayarak 1 puan aldı.



29 SENE ÖNCE DE MAÇ 3-3 BİTMİŞTİ

Beşiktaş Süper Lig'de Ağustos 1996'nın ardından Trabzonspor deplasmanında 3 gol attığı ilk yarıyı oynadı. 24 Ağustos'ta Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada Siyah-Beyazlı takım rakibine karşı ilk yarıda 3 gol atmayı başarmış ve o maç 3-3 bitmişti.