Hırvat milli kaleci Livakovic ülkesine dönüyor

Girona'ya kiralan Dominik Livakovic'in, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı ve ara transfer döneminin ilk günlerinde Hırvatistan'a geri döneceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre; Hırvat milli kaleci, Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban ve teknik direktör Mario Kovacevic ile transfer için anlaşma sağladı. Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in de Dünya Kupası öncesi, en iyi kalecisinin bu anlaşmasından mutlu olduğu konuşulan detaylar arasında yer alıyor. 30 yaşındaki Livakovic, Ağustos 2023'te 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN