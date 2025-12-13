SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hırvat milli kaleci Livakovic ülkesine dönüyor

Flaş Livakovic gelişmesi... Hırvat kalecinin, Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı ve ara transfer döneminin ilk günlerinde ülkesine geri döneceği öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2025
Hırvat milli kaleci Livakovic ülkesine dönüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Girona'ya kiralan Dominik Livakovic'in, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı ve ara transfer döneminin ilk günlerinde Hırvatistan'a geri döneceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre; Hırvat milli kaleci, Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban ve teknik direktör Mario Kovacevic ile transfer için anlaşma sağladı. Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in de Dünya Kupası öncesi, en iyi kalecisinin bu anlaşmasından mutlu olduğu konuşulan detaylar arasında yer alıyor. 30 yaşındaki Livakovic, Ağustos 2023'te 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: Kızı itti | Tuğyan’a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa’da vuruldu! Dışişleri’nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... ’İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum’
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: Uluslararası toplumun Filistin’e borcunu ödeme zamanı geldi
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Ekosistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak’ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB’den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti’ni kabul etti: Terörsüz Türkiye’de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray’ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı’da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Murat Cemcir’den yoğun bakım sonrası ilk açıklama: 72 saat bitmek bilmedi Murat Cemcir’den yoğun bakım sonrası ilk açıklama: 72 saat bitmek bilmedi İrfan Can Eğribayat’a teklif var! İrfan Can Eğribayat'a teklif var! Pendik’te korkunç olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk toprağa verildi 1’inin tedavisi sürüyor Pendik'te korkunç olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk toprağa verildi 1'inin tedavisi sürüyor