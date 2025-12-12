Haberler

Pendik'te korkunç olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti 1'inin tedavisi sürüyor

İstanbul Pendik'te priz kaynaklı olduğu düşünülen yangın facia ile sonuçlandı. Evde yalnız kalan 4 çocuktan 3’ü hayatını kaybetti, diğer çocuğun ise tedavisi sürüyor. Olay sırasında annenin dışarıda, babanın ise gözaltında olduğu öğrenildi. Ailenin geçimini kağıt toplayıcılığı yaparak sağladığı ve anne ile babanın suç kayıtları olduğu öne sürülüyor.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 10:29

İstanbul Pendik'in Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan iki katlı binanın giriş dairesinde dün gece saat 02.15'te priz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hızla polis ve itfaiyeye bildirdi. O sırada evde tek başına bulunan dört çocuk, yoğun dumanın etkisiyle fenalaştı. Çevredekilerin yardımıyla çocuklar dışarı çıkarıldı.

Kardeşlerin görüntüsü (DHA) 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Özden Sepetçi , 9 yaşındaki Cennet Çelikkol ve 5 yaşındaki Zülfikar Sepetçi kurtarılamadı. 11 yaşındaki Muhammet Ali Çelikkol'un durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.