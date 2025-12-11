SON DAKİKA
Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz! Taraftarlarla birlikte kutlayacağız

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “AEK karşılaşmasından güzel bir sonuç alıp tarih yazmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

11 Aralık 2025
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis bugün UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları AEK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "AEK çok iyi bir takım. Duran toplarda çok tehlikeli bir takım. Kafa vuruşlarında etkili olan oyuncuları var. Her duran topta farklı organizasyonlar deneyebiliyorlar. Farklı opsiyonlar değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. Reis, "Oyuncularımız birçok taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için de itici bir güç oluyor. Umarım güzel bir sonuç alır ve olağanüstü bir şekilde tarih yazmaya devam ederiz ve maçtan sonra da taraftarımızla birlikte kutlarız" dedi.


UMARIM KAZANIRIZ

Samsunspor'un yıldız golcüsü Marius Mouandilmadji AEK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli forvet, "Oynamış olduğumuz her kulvarda da elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi bir takımız. Biz takım halinde kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Umarım AEK maçını kazanırız" ifadelerini kullandı.

