Mossad Direktörü Aksa Tufanı’ndan işte böyle kaçmış! İsrailliler bile dalga geçiyor
İsrail’in yeni Mossad Direktörü Roman Goffman’ın 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı’ndan kaçış görüntüleri ortaya çıktı. İsrailli yerleşimciler Goffman’la dalga geçti ve "Kaçarken yere ayaklarını vuran bu subay şimdi Mossad'ın başı oldu." yorumunu yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni Mossad Direktörü olarak atadığı Roman Goffman'ın 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında Hamas füzelerinden koşarak kaçtığı görüntüler gündeme damga vurdu.Mossad Şefi Romen Gofman Kassam Tugayları’ndan böyle kaçmış
AKSA TUFANINDAN BÖYLE KAÇMIŞ
7 Ekim 2023'e ait görüntülerde Goffman'ın bir kavşakta Hamas'ın askeri Kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın bir üyesiyle karşı karşıya geldiği ve vurulduktan sonra koşarak kaçtığı anlar ortaya çıktı.
Görüntülerde Goffman'ın uzun bir mesafe koştuktan sonra askeri araca bindiği görülüyor.
İSRAİLLİLER BİLE DALGA GEÇTİ
Arab 21 internet sitesinin bir raporuna göre, bazı İsrailli yerleşimciler Goffman'la dalga geçti ve sosyal medyada "Kaçarken yere ayaklarını vuran bu subay şimdi Mossad'ın başı oldu." yorumları yaptı.
"7 EKİM'DE SAVAŞTI" GÜZELLEMELERİ PATLADI
Netanyahu geçtiğimiz hafta Mossad'ın başına Goffman'ın geçtiğini duyurduktan sonra 7 Ekim'de yaralandığı belirtilmiş ve övgüler dizilmişti.