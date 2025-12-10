PODCAST CANLI YAYIN

Mossad Direktörü Aksa Tufanı’ndan işte böyle kaçmış! İsrailliler bile dalga geçiyor

İsrail’in yeni Mossad Direktörü Roman Goffman’ın 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı’ndan kaçış görüntüleri ortaya çıktı. İsrailli yerleşimciler Goffman’la dalga geçti ve "Kaçarken yere ayaklarını vuran bu subay şimdi Mossad'ın başı oldu." yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mossad Direktörü Aksa Tufanı’ndan işte böyle kaçmış! İsrailliler bile dalga geçiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni Mossad Direktörü olarak atadığı Roman Goffman'ın 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında Hamas füzelerinden koşarak kaçtığı görüntüler gündeme damga vurdu.

Mossad Şefi Romen Gofman Kassam Tugayları’ndan böyle kaçmış

AKSA TUFANINDAN BÖYLE KAÇMIŞ

7 Ekim 2023'e ait görüntülerde Goffman'ın bir kavşakta Hamas'ın askeri Kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın bir üyesiyle karşı karşıya geldiği ve vurulduktan sonra koşarak kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Görüntülerde Goffman'ın uzun bir mesafe koştuktan sonra askeri araca bindiği görülüyor.

Goffman'ın kaçış anlarıGoffman'ın kaçış anları

İSRAİLLİLER BİLE DALGA GEÇTİ

Arab 21 internet sitesinin bir raporuna göre, bazı İsrailli yerleşimciler Goffman'la dalga geçti ve sosyal medyada "Kaçarken yere ayaklarını vuran bu subay şimdi Mossad'ın başı oldu." yorumları yaptı.

Goffman ve Netanyahu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştırGoffman ve Netanyahu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

"7 EKİM'DE SAVAŞTI" GÜZELLEMELERİ PATLADI

Netanyahu geçtiğimiz hafta Mossad'ın başına Goffman'ın geçtiğini duyurduktan sonra 7 Ekim'de yaralandığı belirtilmiş ve övgüler dizilmişti.

Netanyahu Mossada yeni direktör atadıNetanyahu Mossada yeni direktör atadı
Netanyahu Mossad'a yeni direktör atadı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
Adliye soygununda gözaltı sayısı 12'ye çıktı!
Takas Bank
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında! 3 gün önce kameraya yakalandılar
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Türk Telekom
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltında
CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!
Falez aşkı cinayetle mi bitti? Sibel Yılmaz ve kızı şafak operasyonu ile gözaltına alındı
D&R
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi
İmamoğlu'nun yolsuzlukları TBMM'de belgelendi! AK Parti'den CHP'ye sert tepki
ABD'de yeni İslamofobi vakası! Şimdi de Müslüman hakları grubu CAIR hedefte: Yabancı terör örgütü listesine alındı
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Türkiye’den rüzgar enerjisinde büyük atak: 1.1 milyar dolarlık RES hamlesi
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!