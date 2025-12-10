Mossad Direktörü Aksa Tufanı’ndan işte böyle kaçmış! İsrailliler bile dalga geçiyor

7 Ekim 2023'e ait görüntülerde Goffman'ın bir kavşakta Hamas'ın askeri Kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın bir üyesiyle karşı karşıya geldiği ve vurulduktan sonra koşarak kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Goffman'ın kaçış anları

İSRAİLLİLER BİLE DALGA GEÇTİ

Arab 21 internet sitesinin bir raporuna göre, bazı İsrailli yerleşimciler Goffman'la dalga geçti ve sosyal medyada "Kaçarken yere ayaklarını vuran bu subay şimdi Mossad'ın başı oldu." yorumları yaptı.