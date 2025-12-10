PODCAST CANLI YAYIN

Fransızlardan Günay Güvenç için çirkin sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İşte Monaco - Galatasaray maçının dış basındaki yansımaları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İşte Monaco - Galatasaray maçının dış basındaki yansımaları...

LE PARISEN:

"Monaco, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un golüyle Galatasaray'ı kıl payı yenerek kritik bir galibiyet elde etti. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın maçın 60. dakikasından kısa bir süre sonra sakatlanması Türk ekibi için pahalıya mal oldu."

OUEST-FRANCE:

"Gecenin dönüm noktası neydi? Galatasaray kalecisi Çakır'ın sakatlanması. Mükemmel bir gece geçiren Çakır, daha önce Akliouche'un şutlarını kurtarmış ve hatta Zakaria'nın penaltısını engellemişti. Ardından, yerine geçen Günay, oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra gecenin tek golünü yedi."

LE FIGARO:

"Monaco'nun zaferi şüphesiz ki son ana kadar süren etkileyici bir takım çalışmasının sonucuydu, ancak iki saha oyuncusu öne çıktı: Akliouche ve Minamino. Bu akşam Galatasaray'da öne çıkan tek oyuncu varsa, o da Leroy Sane'ydi. Alman forvet, tehdit oluşturan tek isimdi."

L'EQUIPE:

"Monacolular büyük ölçüde üstünlük kurarak sayısız fırsat yarattılar. Ancak mükemmel bir Uğurcan Çakır ile karşılaştılar. Çakır 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Günay Güvenç girdi. Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli tarafından sahaya girerken alay konusu olan yedek kaleci, birkaç saniye sonra Camara'nın kornerinde pahalı bir hata yaptı. Böylece Galatasaray kalecisinin oyundan çıkması her şeyi değiştirdi ve Monaco taraftarlarını çok sevindirdi."

RMC SPORT:

"Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray'ı zor da olsa 1-0 mağlup etti ve turnuvanın bir üst tura yükselme umudunu hala koruyor."

