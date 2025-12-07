SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor-Göztepe karşılaşması bu gün 20.00'da!

Trabzonspor Süper Lig’in 15. haftasında bugün 20.00’de Göztepe’ye konuk olacak. Bordo-Mavililer zorlu maçı kazanarak zirveye tutunmak istiyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2025
Trabzonspor-Göztepe karşılaşması bu gün 20.00’da!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak. İzmir'deki kritik randevu saat 20.00'de start alacak. Son 2 haftada Başakşehir'i 4-3, Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz devi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek. Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Bordo-Mavililer zorlu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Karadeniz ekibinde sarı kart cezalısı Oulai ve sakatlığı bulunan Savic forma giyemeyecek. TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve sakatlıkları nedeniyle ameliyat olan Visca ve Baniya da görev yapamayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İstanbul’u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
CHP’li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya’nın vermediği parçalar Çin’den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Devlet Bahçeli’den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı’nın mesajı muteber | Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak
Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: ’Eko’sistemin kilit isimleri yine listede
CHP’li İBB’nin bakım masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası
24 il için sarı kodlu uyarı! İstanbullu pazar gününe dikkat: Sel, su baskınları...
Sokakta provokasyon: ’Kendine Muhabir’ isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı
Galatasaray’a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere’ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Fatih Tekke’nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe’den Sörloth hamlesi!
Osmaniye’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı