Trabzonspor-Göztepe karşılaşması bu gün 20.00’da!

Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak. İzmir'deki kritik randevu saat 20.00'de start alacak. Son 2 haftada Başakşehir'i 4-3, Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz devi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek. Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Bordo-Mavililer zorlu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Karadeniz ekibinde sarı kart cezalısı Oulai ve sakatlığı bulunan Savic forma giyemeyecek. TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve sakatlıkları nedeniyle ameliyat olan Visca ve Baniya da görev yapamayacak.

