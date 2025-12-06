SON DAKİKA
Kelebek etkisi: Tekke: 'Küçük dokunuşlar büyük sonuçlar doğurabilir'

Fatih Tekke, “Verdiğim bir taktikten çok söylediğim bir sözün etkisi daha büyük olabilir. Bunu bilemeyiz. Ama mutlaka bir kelebek etkisi vardır” diye konuştu.

Giriş Tarihi :06 Aralık 2025
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yerel Kuzey Ekspres Gazetesi'nin kendisine yaptığı ziyarette bazı değerlendirmelerde bulundu. Tekke, "Takdir edildiğimiz kadar eleştiriliyoruz da. 40 yılını futbola vermiş biri olarak her fikre açığım ama bazı noktalarda dozunda bırakmak gerekir" dedi. Tekke, teknik adamlık anlayışında yaptığı en yeni değişikliği ise "Bu zamana kadar maç sonrası futbolcularla konuşmazdım. Ama çağ değişiyor. son dönemde iletişim kuruyorum" ifadesiyle anlattı.

MUTLAKA ETKİ EDER
Tekke, "Alev Alatlı'nın çok sevdiğim 'Kelebek Etkisi' sözü var. Küçük dokunuşların büyük sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Bir taktikten çok söylediğim bir sözün etkisi daha büyük olabilir. Bunu bilemeyiz ama mutlaka bir kelebek etkisi vardır" dedi.


HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden idman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.


ONUACHU GÖZTEPE'YE BİLENİYOR
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, yarın deplasmanda oynanacak olan Göztepe maçına odaklanmış durumda. Süper Lig'de geride kalan 14 haftada attığı 11 golle krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı yıldız, Göztepe'yi gözüne kestirdi. Son üç maçta 4 gol kaydeden Onuachu, bu sezon evinde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak attığı 6 gole karşı sadece 1 gol yiyen İzmir ekibi karşısında takımının en önemli silahı olacak.


2 İSİMDEN İYİ HABER
Trabzonspor'da sakatlıklarını atlatan Augusto ve Folcarelli dünkü idmanda takımla çalıştı. Sakatlığı bulunan Stefan Savic'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

