Rafa silva geri döndü: 1 ay sonra idmanda

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da maç hazırlıklarıyla birlikte uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalıştı. Rafa Silva'nın fiziksel ve mental hazırlığı teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek. Maç kadrolarında olup olmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN