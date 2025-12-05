Rafa silva geri döndü: 1 ay sonra idmanda

PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva, 1 aydır takımla birlikte çalışmıyordu. Tecrübeli oyuncu, dün takımla birlikte antrenmanlara başladı. G.Antep maçı kadrosunda olup olmayacağına Sergen Yalçın karar verecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlılar'da maç hazırlıklarıyla birlikte uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalıştı. Rafa Silva'nın fiziksel ve mental hazırlığı teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek. Maç kadrolarında olup olmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

