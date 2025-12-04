PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Eyüpspor gruplarda yerini ayırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Eyüpspor, konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2025
Eyüpspor gruplarda yerini ayırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Eyüpspor, konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri Seslar,15'te Metehan, 25'te Ampem, 82'de penaltıdan Saiz, 85'te Sadia ve 90+2'de Legowski kaydetti. Konuk takımın tek golü 48'de Tunahan kaydetti.


Ziraat Türkiye Kupası 2025- 2026 4. Eleme Turu'nda Kocaelispor, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeyi 5. dakikada Furkan, 41'de de Ahmet'in attığı gollerle 2-1 kazanan Körfez ekibi gruplara kalan takım oldu. Kupaya veda eden Karacabey'in tek golü ise 90'da Nejdet kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek
Barzanilerin maskesi Cizre’de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS’yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
D&R
Özgür Özel’e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan’a Deden neredeydi sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR’a 19 bin TL maaş...
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez’i öncelikli hedefi olarak belirledi
İdefix
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
HSK atamaları Resmi Gazete’de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
ZTK’da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu!
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD’dan Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye sabotaj girişimi: YPG’ye müttefik dediler
CHP’de kirpi operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Öcalan MHP-darbe sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor | CHP’ye çağrı yaptı
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
İmralı sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Validesuyu Camisi’nde çirkin provokasyon: Uygunsuz sesler infial yarattı Validesuyu Camisi'nde çirkin provokasyon: Uygunsuz sesler infial yarattı Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat E-Skuter kullanımında yeni dönem: Yasaklar, limitler, zorunluluklar! Her şey değişti E-Skuter kullanımında yeni dönem: Yasaklar, limitler, zorunluluklar! Her şey değişti ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 3 ARALIK 2025 ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 3 ARALIK 2025 ATV Sıla’nın son hali sosyal medyada olay oldu: Estetik iddiaları gündemde Sıla’nın son hali sosyal medyada olay oldu: Estetik iddiaları gündemde Gökçe Bahadır evlilik teklifini detaylarıyla anlattı: Leblebiyle geldi! Gökçe Bahadır evlilik teklifini detaylarıyla anlattı: Leblebiyle geldi!