Eyüpspor gruplarda yerini ayırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Eyüpspor, konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri Seslar,15'te Metehan, 25'te Ampem, 82'de penaltıdan Saiz, 85'te Sadia ve 90+2'de Legowski kaydetti. Konuk takımın tek golü 48'de Tunahan kaydetti.



Ziraat Türkiye Kupası 2025- 2026 4. Eleme Turu'nda Kocaelispor, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeyi 5. dakikada Furkan, 41'de de Ahmet'in attığı gollerle 2-1 kazanan Körfez ekibi gruplara kalan takım oldu. Kupaya veda eden Karacabey'in tek golü ise 90'da Nejdet kaydetti.