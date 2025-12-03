Göztepe kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya hazırlanıyor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün deplasmanda karşılaşacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarını dün yaptığı tamamladı. Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, idmanın ardından İstanbul'a giderek kampa girdi.

