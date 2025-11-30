SON DAKİKA
A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde İsviçre’ye konuk olacak

A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’ndeki 2. sınavında bugün İsviçre ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlayacak

Giriş Tarihi :30 Kasım 2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında bugün İsviçre'ye konuk olacak. Fribourg kentindeki Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç, TRT 1 ve S Sport'tan canlı yayımlanacak. Türkiye, Dünya Kupası yolunda evindeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, İsviçre'ye de üstünlük kurarak 2'de 2 yapmaya çalışacak. İsviçre ise C Grubu'ndaki ilk maçında ilk yarısını 57-34 önde tamamlamasına karşın Sırbistan'a deplasmanda 90-86 mağlup oldu. Milli takımın Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlanan Onuralp Bitim, aday kadrodan çıkarıldı. Bu arada İsviçre ile karşılaşacak A Milli takımı dün Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere karşıladı.

