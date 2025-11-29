Galatasaray teknik direktörü derbi 11’i için büyük mesai harcıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle derbinin ilk 11'ini kurmada sıkıntı yaşıyor. Bazı oyuncuları farklı mevkilerde deneme ihtimali bulunan tecrübeli çalıştırıcının şampiyonluk yarışını etkileyecek dev maç öncesi kafasında iki farklı plan bulunuyor. Buruk'un ilk planı üçlü savunma ile başlamak. Lemina, Davinson ve Abdülkerim'den oluşan savunma hattıyla maça başlamayı planlayan Buruk kanat bekleri olarak Barış Alper ve Kazımcan'ı kullanıp orta sahada ise Torreira, Sara ve İlkay'a şans verecek. İleri uçtaki ikili ise Sane ve Osimhen olacak. Diğer plan ise dörtlü savunma. Buruk bu sistemde ise sağ bekte Davinson'u düşünüyor. Stoperlerde Lemina ve Abdülkerim, sol bekte ise Kazımcan formaya aday. Buruk, orta sahada Torreira, Sara ve İlkay'ı düşünüyor. Kanatlarda Barış Alper ve Sane, forvette ise Osimhen olacak. Deneyimli hocanın hangi sistemi tercih edeceği merak konusu.

Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ın başında Fenerbahçe ile 8 kez karşılaştı. Buruk, 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.