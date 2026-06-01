



ÖZGÜR ÖZEL'DEN "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" HAMLESİ



Bir yandan da kurultay tartışması alevlenmiş durumda.



CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olağanüstü kurultay için bugünden itibaren imza toplamaya başladı. Tüzüğe göre yeter sayıda imza toplanması halinde 45 günde kurultay yapılması gerekiyor.



Ancak PM kararı için Genel Başkan'ın yani Kılıçdaroğlu'nun onayı gerekiyor.



Nitekim "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel