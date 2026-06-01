CHP'nin yeni MYK'sı belli oluyor! Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler: Odaları bile hazır
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı oluşturacak olan 15 kişilik MYK listesi bugün açıklanıyor. CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyelerinin odalarının hazırlandığı öğrenildi. Peki, Kılıçdaroğlu "partiyi arındıracağım" dediği süreçte çekirdek ekibinde hangi isimlere yer verecek. Takvim.com.tr, CHP'nin yeni MYK'sını açıklıyor...
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturarak ikinci dönemine başladı.
- Kılıçdaroğlu, partide 'hesaplaşma' yapacağını ve FETÖ ajanlarını fark edemediği için özür dilediğini açıkladı.
- CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyeleri bugün açıklanıyor.
- Özgür Özel, olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.
- Kılıçdaroğlu'nun hukuken 'tedbir' kararı bulunması nedeniyle kurultay şu an için mümkün görünmüyor.
ÖNCE HESAPLAŞMA SONRA KURULTAY
"Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz" ifadelerini kullandı.
"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"
Parti tabanından af dileyen Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu. Bay Kemal'in bahsettiği "gafil" zümresinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU MYK'YI BUGÜN AÇIKLAYACAK
Öte yandan "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı bugün belli oluyor.
Takvim.com.tr'nin parti içinden edindiği bilgilere göre yeni CHP MYK'sının saat 15.00 gibi açıklanması bekleniyor. Nitekim CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyelerinin odalarının hazırlandığı bildiriliyor.
A TAKIMI'NDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?
Peki, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda hangi isimler yer alacak?
Takvim, MYK listesinde yer alması beklenen isimlerin listesine ulaştı:
- Bülent Kuşoğlu,
- Cemal Canpolat,
- Faik Öztrak
- Barış Yarkadaş,
- Deniz Demir,
- Orhan Sarıbal
- Berhan Şimşek
- Akif Hamzaçebi
- Yıldırım Kaya
- Müslim Sarı
- Turan Aydoğan
- Necdet Saraç
ÖZGÜR ÖZEL'DEN "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" HAMLESİ
Bir yandan da kurultay tartışması alevlenmiş durumda.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olağanüstü kurultay için bugünden itibaren imza toplamaya başladı. Tüzüğe göre yeter sayıda imza toplanması halinde 45 günde kurultay yapılması gerekiyor.
Ancak PM kararı için Genel Başkan'ın yani Kılıçdaroğlu'nun onayı gerekiyor.
Nitekim "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.