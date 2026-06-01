Başkentte ateşkes diplomasisi... Kalın Hamas liderlerini ağırladı | Dışişleri’nden Aksa tepkisi

Hamas heyeti, İsrail'in işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Gazze'ye insani yardım sağlanması ve bölgesel barışın tesisi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Ortadoğu'da gözler Gazze'de sağlanacak kalıcı ateşkese çevrilmişken, Ankara bölgesel diplomasi trafiğinin merkezinde yer alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın , Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle başkentte bir araya gelerek ateşkes sürecinin yol haritasını değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı ise Kudüs'te fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girdikten sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail işgal bayrağı açmasına çok sert tepki gösterdi..

OLDUBİTTİYE MÜSAADE YOK

İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak stratejik adımlar belirlendi.

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi hedef alan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bölgesel dengeleri değiştirecek hiçbir "oldubitti"ye izin verilmeyeceği vurguladı.

BAŞKAN'A ŞÜKRAN

Toplantının sonunda Hamas heyeti, Gazze'de barışın tesisi için yürütülen yoğun diplomasi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması adına çabalarını artırarak sürdüreceği kaydedildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AKSA TEPKİSİ

İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik son baskınına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Bakanlık, mukaddes mekanda gerçekleştirilen provokatif eylemlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İsrailli grupların Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açıp milli marş okumasını sert dille eleştiren Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

İSTİKRARSIZLIK DERİNLEŞİR

Söz konusu eylemlerin Kudüs'ün mevcut durumunu hedef aldığını vurgulayan Bakanlık, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BASKI ÇAĞRISI

Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların korunması gerektiğinin altını çizen Dışişleri Bakanlığı, "İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU Çok sayıda fanatik Yahudi'nin Eski Şehir bölgesindeki Harem-i Şerif'e girdikten sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açmıştı. İsrail polisinin gözetiminde gerçekleşen eylem sırasında grubun İsrail milli marşını okuduğu kaydedildi. Bugüne kadar Harem-i Şerif'te herhangi bir ülkenin bayrağının açılmasına izin vermeyen İsrail polisinin, bu kez müdahalede bulunmaması dikkati çekti. Görüntüler, Mescid-i Aksa'daki tarihi statükonun ihlali ve sahadaki uygulamalarda yeni bir aşama olarak değerlendirildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış, "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etmişti.

Faruk Arslan