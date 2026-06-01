Antalya'da 7 aylık hamile Esra Uğur evinde ölü bulundu! Kumar borcu yüzünden intihar mı etti?

Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü ve daha sonra Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Esra Uğur'un eşi U.U. ve polis ekipleri tarafından dairede hareketsiz halde ve kolunda serum takılı olarak bulunduğu tespit edildi.

EŞİ POLİSTEN YARDIM İSTEDİ Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi. Adrese giden U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi.

Antalya'da bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur (29), evinde ölü bulundu.

Esra Uğur'un ailesi gözyaşlarına boğuldu.

ANNESİ FENALAŞTI

Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Esra Uğur'un annesi Emine ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı. Esra Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü.