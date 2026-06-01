Mallorca'da bir evlat var! Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye transferi için gemileri yaktı
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı öne sürülen Vedat Muriqi transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Kosovalı golcünün temsilcileri ile sarı-lacivertli cephe, bonservis sorununu çözmek için Mallorca yönetimiyle masaya oturdu.
- Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, eski golcüsü Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı ve futbolcu Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor.
- Muriqi'nin menajeri Utku Cenikli ile Aziz Yıldırım'ın danışmanı Mallorca'da bonservis konusunu çözmek için görüşme gerçekleştirdi.
- Mallorca, Vedat Muriqi için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ediyor ancak Fenerbahçe bu rakamı yüksek buluyor.
- Mallorca yönetimi, takımın sportif süreci ve oyuncunun ayrılık isteği nedeniyle transfere tamamen kapalı değil.
- Vedat Muriqi geçen sezon Mallorca formasıyla 37 maçta 23 gol atarak kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirdi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer gündemi de hareketlenmeye devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen Vedat Muriqi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
AZİZ YILDIRIM MURIQI İLE ANLAŞTI İDDİASI
Sarı-lacivertli camiada yeniden başkanlık yarışına giren Aziz Yıldırım, eski golcüsü Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı. Kosovalı futbolcu da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor.
MALLORCA'DA KRİTİK GÖRÜŞME
İspanyol basınından Ultima Hora'nın haberine göre Vedat Muriqi'nin menajeri Utku Cenikli ile Aziz Yıldırım'ın yetkilendirdiği bir danışman, Mallorca'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların transferin önündeki en büyük engel olan bonservis konusunu çözmek için bir araya geldiği belirtildi.
MENAJERİ DEVREDE
Haberde, Utku Cenikli'nin oyuncusunun yeniden Fenerbahçe forması giymesi için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Sürecin olumlu ilerlediği ancak kulüpler arasındaki mali pazarlığın belirleyici olacağı aktarıldı.
MALLORCA KOLAYLIK SAĞLAYABİLİR
İspanyol ekibinin, takımın yaşadığı sportif süreç ve oyuncunun ayrılık isteği nedeniyle transfere tamamen kapalı olmadığı belirtildi. Mallorca yönetiminin, Vedat Muriqi'nin ayrılık arzusunun farkında olduğu ve görüşmelere olumlu yaklaştığı ifade edildi.
20 MİLYON EURO TALEBİ
Transferdeki en büyük sorun ise bonservis bedeli olarak gösteriliyor. Habere göre Mallorca, tecrübeli golcü için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor. Fenerbahçe cephesinin ise bu rakamı yüksek bulduğu ve pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi.
ESKİ AŞK YENİDEN BAŞLAYABİLİR
Vedat Muriqi, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Başarılı sezonun ardından yaklaşık 21 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet, kulüp tarihinin en yüksek satışlarından birine imza atmıştı.
37 MAÇTA 23 GOL
31 yaşındaki golcü futbolcu, geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli santrfor, rakip fileleri 23 kez havalandırarak kariyerinin en verimli sezonlarından birini yaşadı.