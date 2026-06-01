Sıfır Atık Festivali İstanbul’da kapılarını açtı... 183 ülkeden binlerce katılımcı | Çevre bilinci sanatla buluşuyor
Emine Erdoğan’ın vizyonuyla küresel harekete dönüşen sıfır atık seferberliği, İstanbul Sıfır Atık Haftası ile yeni boyut kazanıyor. Atatürk Havalimanı’nda 4-7 Haziran’da festival, 5-7 Haziran’da forum etkinlikleri gerçekleştirilecek. Enerji verimliliği temasıyla öne çıkan festivalde atölyeler, sergiler ve ünlü sanatçıların konserleri yer alırken, forum kısmında 120’den fazla bakan ve 200’ü aşkın belediye başkanı döngüsel ekonominin geleceğini masaya yatıracak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, medeniyetlerin beşiği İstanbul’un israfın önlenmesi konusunda tüm dünyaya rol model olacağını vurguluyor. Hedef ise İstanbul’u sıfır atığın küresel başkenti yapmak.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da 1-7 Haziran tarihlerinde 'Sıfır Atık Haftası' düzenlenecek.
- Etkinliğe dünya genelinden 183 ülkeden 120 bakan ve 200'den fazla belediye başkanı katılacak.
- Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'u sıfır atığın küresel başkenti haline getirmeyi hedefliyor.
- 39 ilçeden 1500'den fazla proje başvurusu alındı ve çeşitli etkinlikler planlandı.
- Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde 7 ünlü sanatçı konser verecek.
Türkiye'nin çevre diplomasisinde dünyaya örnek teşkil eden adımları, "İstanbul Sıfır Atık Haftası" ile yepyeni zirveye taşınıyor. Emine Erdoğan'ın vizyonuyla filizlenip Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel modele dönüşen sıfır atık seferberliği, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan çevre hareketine dönüştü. İstanbul Valiliği himayelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Sıfır Atık Haftası, sürdürülebilir hayat kültürünü toplumun her kesimine yaymayı hedefliyor.
KÖKLÜ VİZYON DUYARLI TOPLUM
İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma hedefine dikkat çeken Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı, 2023 yılında Onursal Başkanımız Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ve öncülüğünde kurulmuş köklü vizyonun temsilcisidir. En temel gayemiz, Saygıdeğer Hanımefendi'nin yıllar önce başlattığı sıfır atık anlayışını daha da yaygınlaştırmak, bu bilincin benimsenmesini sağlayarak duyarlı toplum inşa etmektir." dedi.
SIFIR ATIKTA BAŞKENT İSTANBUL
Organizasyonun küresel etkisinin altını çizen Ağırbaş, "Medeniyetlerin beşiği bu eşsiz şehrin, çevre bilinci ve israfın önlenmesi konusunda tüm dünyaya öncülük edeceğine, güçlü rol model olacağına yürekten inanıyoruz. Bu heyecanı, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün güçlü destekleriyle, 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan İstanbul Sıfır Atık Haftası ile zirveye ulaştıracağız. Tüm uluslararası hedefleri İstanbul'un ruhuyla bütünleştirecek en büyük motivasyonumuz, İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmaktır." sözlerini sarf etti.
Sıfır Atık Vakfı'nın uzun vadeli hedefleri arasında İstanbul'u uluslararası sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek bulunuyor.
Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın sıfır atık çalışmalarına yönelik küresel merkezinin İstanbul'da kurulması hedefleniyor.
1500'DEN FAZLA PROJE
Organizasyon kapsamında 39 ilçeden 1500'ü aşkın proje başvurusu alındı.
Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla çevre eğitimlerinden geri dönüşüm uygulamalarına kadar geniş yelpazede faaliyetler planlandı.
DÜNYANIN GÖZÜ 183 ÜLKEDEN KATILIMLA GERÇEKLEŞECEK FORUMDA
Haftanın merkez etkinliği Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılan foruma 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri ve çevre uzmanları katılacak.
Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve iklim dostu üretim modelleri masaya yatırılacak.
ÇEVRE BİLİNCİ SANATLA BULUŞACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali, çevre şuurunu geniş kitlelerle buluşturacak.
Ana teması enerji verimliliği olarak belirlenen festivalde karbon ve su ayak izi ölçüm alanları, sıfır atık müzesi ve uygulamalı atölyeler yer alacak.
Sıfır Atık Mutfak alanında gıda israfının önlenmesine yönelik yöntemler paylaşılacak.
7 KONSER
Çevre farkındalığı kültürel yaşamla harmanlanarak Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza festival alanında vatandaşlarla buluşacak.
Tüm etkinliklerin detaylarına istanbulsifiratikhaftasi.org dijital platformu üzerinden ulaşılabilecek.