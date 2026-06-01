Sıfır Atık Festivali İstanbul’da kapılarını açtı... 183 ülkeden binlerce katılımcı | Çevre bilinci sanatla buluşuyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul'da 1-7 Haziran tarihlerinde 'Sıfır Atık Haftası' düzenlenecek.

Etkinliğe dünya genelinden 183 ülkeden 120 bakan ve 200'den fazla belediye başkanı katılacak.

Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'u sıfır atığın küresel başkenti haline getirmeyi hedefliyor.

39 ilçeden 1500'den fazla proje başvurusu alındı ve çeşitli etkinlikler planlandı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde 7 ünlü sanatçı konser verecek.

Türkiye'nin çevre diplomasisinde dünyaya örnek teşkil eden adımları, "İstanbul Sıfır Atık Haftası" ile yepyeni zirveye taşınıyor. Emine Erdoğan'ın vizyonuyla filizlenip Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel modele dönüşen sıfır atık seferberliği, İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan çevre hareketine dönüştü. İstanbul Valiliği himayelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Sıfır Atık Haftası, sürdürülebilir hayat kültürünü toplumun her kesimine yaymayı hedefliyor. Yavuz Sondaj Gemisi’nden Sıfır Atık Festivali’ne davet: Yavuz ve Fatihin hikayesi genç nesillere aktarılacak Yavuz Sondaj Gemisi’nden Sıfır Atık Festivali’ne davet: Yavuz ve Fatih'in hikayesi genç nesillere aktarılacak

KÖKLÜ VİZYON DUYARLI TOPLUM İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma hedefine dikkat çeken Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı, 2023 yılında Onursal Başkanımız Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ve öncülüğünde kurulmuş köklü vizyonun temsilcisidir. En temel gayemiz, Saygıdeğer Hanımefendi'nin yıllar önce başlattığı sıfır atık anlayışını daha da yaygınlaştırmak, bu bilincin benimsenmesini sağlayarak duyarlı toplum inşa etmektir." dedi. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası, megakenti çevresel sürdürülebilirlik alanında dünyanın merkezine taşıyor.