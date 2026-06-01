Başkan Erdoğan'a sarılan down sendromlu Havva ile annesi yaşadıkları mutluluğu anlattı: "Biz Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinde down sendromlu Havva Demirci ile samimi bir anı paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğindeki konuşması sırasında platforma çıkarak sarılan, yüzünü okşayıp öpen ve işaret diliyle "evlerine dolma yemeye davet eden" down sendromlu genç kız ve annesi, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanından aldığı bayram harçlığını saklaması için annesine verdiğini ifade etti.

MUTLULUĞUNU İŞARET DİLİYLE ANLATTI Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu anlattı. Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeye davet ettiğini söyledi.

"KIZIM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Anne Nurşen Demirci de biri erkek 6 çocuk annesi olduğunu, Havva'nın kardeşi Adem ile ikiz olduğunu söyledi. Geçmişte zor günler yaşadıklarını belirten Demirci, kızının mutluluğu için çaba harcadığını dile getirdi.

Demirci, ailece çok sevdikleri Başkan Erdoğan'a Havva'nın ayrı bir sempati beslediğini, kızının Başkan Erdoğan'ı ilk kez 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir programda birebir gördüğünü aktardı.

"CUMHURBAŞKANIM NEREDE ORAYA KOŞUYORUZ"



Kızının Başkan Erdoğan'ı yakından takip ettiğini, televizyonda ya da internette gördüğünde kesintisiz izlediğini vurgulayan Demirci, "Millet çocuğunu tatile götürür, biz Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden, çünkü orada biz mutlu oluyoruz." dedi.

Demirci, kızının mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek, Başkan Erdoğan'ı evlerine yemeğe davet etti.