Kartal'dan yeni Benfica operasyonu! Transferde hedef Vangelis Pavlidis
Yeni sezonda gol yollarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Avrupa futbolunun dikkat çeken forvetlerinden Vangelis Pavlidis için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Benfica'ya ilk teklif planını hazırladığı öne sürüldü.
- Beşiktaş, Benfica'nın Yunan forvet oyuncusu Vangelis Pavlidis'i transfer listesinin üst sıralarına yazdı.
- Portekiz ekibi Pavlidis için 40 milyon euro bonservis beklerken, Beşiktaş 20 milyon euro peşin ödeme ve performansa bağlı bonuslar içeren teklif hazırladı.
- 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Benfica formasıyla 53 maçta 30 gol ve 6 asist üretti.
- Pavlidis'in Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Benfica'nın oyuncu satışı yapması durumunda Pavlidis konusunda daha esnek davranabileceği belirtiliyor.
Yeni sezon öncesinde kadrosuna üst düzey bir santrfor kazandırmak isteyen Beşiktaş, transfer piyasasında ses getirecek bir operasyon için düğmeye bastı.
Siyah-beyazlıların hedefindeki ismin Benfica'nın Yunan yıldızı Vangelis Pavlidis olduğu iddia edildi.
HEDEF PAVLIDIS
Yeni Asır'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i transfer listesinin üst sıralarına yazdı.
Golcü futbolcunun performansının teknik heyet tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi.
BENFICA'NIN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO
Portekiz temsilcisinin yıldız oyuncu için yaklaşık 40 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi.
Ancak Beşiktaş yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek için çeşitli formüller üzerinde çalıştığı aktarıldı.
20 MİLYON EURO + BONUS FORMÜLÜ
Haberde yer alan bilgilere göre siyah-beyazlılar, Benfica'ya 20 milyon euro peşin ödeme ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif hazırladı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtiliyor.
MALİ ŞARTLAR TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR
Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Benfica'nın transfer döneminde bazı oyuncularından gelir elde etmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.
Portekiz ekibinin beklediği satışları gerçekleştirememesi halinde Pavlidis konusunda daha esnek davranabileceği öne sürüldü.
SEZONUN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU
26 yaşındaki Yunan santrfor, geride kalan sezonda Benfica formasıyla etkileyici bir performans ortaya koydu.
Pavlidis, çıktığı 53 resmi karşılaşmada 30 gol ve 6 asist üreterek Avrupa'nın dikkat çeken forvetlerinden biri olmayı başardı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Benfica ile uzun vadeli kontratı bulunan yıldız futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in geleceği transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday görünüyor.
BEŞİKTAŞ'TA GOLCÜ OPERASYONU
Siyah-beyazlı yönetim, yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından transfer çalışmalarına daha da hız vermeyi planlıyor.
Vangelis Pavlidis'in ise Beşiktaş'ın santrfor listesindeki en önemli adaylardan biri olduğu konuşuluyor.