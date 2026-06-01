Kartal'dan yeni Benfica operasyonu! Transferde hedef Vangelis Pavlidis

Vangelis Pavlidis Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyiyor 20 MİLYON EURO + BONUS FORMÜLÜ Haberde yer alan bilgilere göre siyah-beyazlılar, Benfica'ya 20 milyon euro peşin ödeme ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif hazırladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtiliyor.

Vangelis Pavlidis sezonu 30 golle tammaladı MALİ ŞARTLAR TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Benfica'nın transfer döneminde bazı oyuncularından gelir elde etmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Portekiz ekibinin beklediği satışları gerçekleştirememesi halinde Pavlidis konusunda daha esnek davranabileceği öne sürüldü.

Vangelis Pavlidis 6 asist yaptı SEZONUN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU 26 yaşındaki Yunan santrfor, geride kalan sezonda Benfica formasıyla etkileyici bir performans ortaya koydu. Pavlidis, çıktığı 53 resmi karşılaşmada 30 gol ve 6 asist üreterek Avrupa'nın dikkat çeken forvetlerinden biri olmayı başardı.