Türkiye'de oynanan 3 karşılaşmada ise milliler 2 galibiyet elde ederken 1 kez mağlup oldu.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek

HEDEF DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİRMEK

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesinde hem Kuzey Makedonya hem de Venezuela karşılaşmalarıyla son eksiklerini görmeyi hedefliyor.

Milli takımda teknik heyetin özellikle oyuncuların fiziksel durumlarını ve oyun planını son kez test etmesi bekleniyor.

