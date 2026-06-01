Türkiye'nin Kuzey Makedonya maçı ilk 11'i belli oldu
Tükiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşıyor. Bizim Çocuklar, turnuvada en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek adına çok büyük önem taşıyan mücadelede rakibini yenerek hazır bi görüntü vermek amacında. Teknik direktör Vincenzo Montella kararını verdi ve millilerin ilk 11'i belli oldu. ATV'den yayınlanan Türkiye - Kuzey Makedonya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
- İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 8 maçın 5'ini Türkiye kazandı, 2'si berabere bitti ve Kuzey Makedonya 1 galibiyet aldı.
- Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki son karşılaşma yaklaşık 9 yıl önce Fatih Terim yönetiminde Üsküp'te golsüz berabere sona erdi.
- A Milli Takım, Kuzey Makedonya maçının ardından 7 Haziran 2026'da Venezuela ile Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını oynayacak.
- Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, hazırlık maçlarında oyuncuların fiziksel durumlarını ve oyun planını test etmeyi hedefliyor.
Türkiye, hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşıyor.
CANLI İZLE
ATV'den yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER:
TÜRKİYE: Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül.
KUZEY MAKEDONYA: Dimitrievski, Despotovski, Zajkov, Elmas, Elezi, Miovski, Alioski, Fetai, Velkovski, Omeragikj, Atanasov
ÜSTÜNLÜK MİLLİLERDE
2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Kuzey Makedonya ile bir kez daha karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan maçlarda üstünlük Türkiye'nin elinde bulunuyor.
Türkiye Millî Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya Millî Futbol Takımı arasındaki rekabette üstünlük ay-yıldızlı ekipte yer alıyor.
İki ülke A milli futbol takımları bugüne kadar toplam 8 kez karşı karşıya geldi.
8 MAÇTA 5 TÜRKİYE GALİBİYETİ
Söz konusu karşılaşmaların 5'ini Türkiye kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi.
Kuzey Makedonya ise ay-yıldızlılar karşısında sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Toplam 8 maçta rakip filelere 14 gol gönderen milli takım, kalesinde ise 9 gol gördü.
DEPLASMANDA DA ÜSTÜNLÜK BİZİM ÇOCUKLAR'DA
İki takım arasında Kuzey Makedonya'da oynanan 4 karşılaşmada Türkiye önemli bir üstünlük kurdu.
Ay-yıldızlı ekip deplasmandaki maçların 3'ünü kazanırken, rakibine karşı 6 gol attı ve kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Türkiye'de oynanan 3 karşılaşmada ise milliler 2 galibiyet elde ederken 1 kez mağlup oldu.
SON MAÇ 9 YIL ÖNCE OYNANDI
İki ülke arasındaki son karşılaşma yaklaşık 9 yıl önce oynandı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, Üsküp'te oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile golsüz berabere kaldı.
SON PROVA VENEZUELA KARŞISINDA
A Milli Takım, Kuzey Makedonya mücadelesinin ardından 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sınavına çıkacak.
Milliler, 7 Haziran 2026 Pazar günü Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın TSİ 02.00'de başlayacağı belirtiliyor.
HEDEF DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİRMEK
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesinde hem Kuzey Makedonya hem de Venezuela karşılaşmalarıyla son eksiklerini görmeyi hedefliyor.
Milli takımda teknik heyetin özellikle oyuncuların fiziksel durumlarını ve oyun planını son kez test etmesi bekleniyor.