Bölünme tamtamları: Özel ve İmamoğlu hizbi CHP tabanını koparma evresine geçti | Önce Çiçek sonra Kesici’den sinyal

Dursun Çiçek ve İlhan Kesici gibi CHP'li isimler parti bölünmesi ihtimaline ilişkin açıklamalar yaptı.

CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'yeni parti' hazırlığı yapıyor.

Şaibelerle kuşatılan CHP'deki taht, baht ve rant savaşları sürerken, istinaf mahkemesinin kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından genel merkezden sökülüp atılan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi, yeni lider Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "yeni parti" kozunu oynuyor.

Aylar önce kurulan ve Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soy isminin ilk iki harflerinden oluşan Ekim Partisi'ni faaliyete geçireceği konuşulan cephenin Kılıçdaroğlu yönetimine karşı "yıkıcı" tavrı devam ediyor.

Genel merkez önüne otobüs çekip, giriş yapmak isteyen Kılıçdaroğlu yanlısı milletvekili ve partililerin üzerine "hortumla" su dökerek polis müdahalesine kapı aralayan cephe, kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sırasında ise parti binasını yakıp yıkarak çekip gitti.

Adeta partiden kovulma hamleleri yapan cephe, Kılıçdaroğlu'na rağmen korsan MYK toplantıları düzenliyor, TBMM'de grup toplantısı yapmaya kalkışıyor.

Düşük lider Özel, Anıtkabir ziyaretinde teamüllere aykırı şekilde mozoleye "Genel Başkan" yazılı çelenk koymaya çalışıyor.

TABANI KOPARMA EVRESİNDE SONA DOĞRU

Hem mahkeme kararına hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ayak direyen cephenin parti tabanını Kılıçdaroğlu'na karşı kışkırtıp yeni partiye zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Mutlak butlan kararının çıktığı süreçte "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna, "Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız" cevabı veren Özgür Özel'in, bölünme hamlesini İmamoğlu'nun direktifleri doğrultusunda adım adım hayata geçireceği belirtiliyor.

Bu doğrultuda kamuoyunu hazırlama girişimleri devam eden CHP'de yeni parti ve bölünme söylemleri yüksek perdeden dillendirilmeye başladı.

ÇİÇEK'TEN 'ISLAK' MESAJ

Türkiye kamuoyunda adını "ıslak imza" tartışmalarıyla duyuran eski albay Dursun Çiçek, CHP'deki yeni parti kurma planını ağzından kaçırdı.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, yeni parti söylemini alenen savundu.

CHP'li Barış Yarkadaş'ın 31 Mayıs tarihli canlı yayın programında, "CHP'yi bölmeye, yeni parti oluşturmaya çalışıyorsunuz" eleştirisine karşılık veren Dursun Çiçek, "İktidar yargısı kurultayı engellerse, kurultayın önü kapanırsa ne yapacağız, oyunları mı seyredeceğiz" dedi.

KESİCİ SİNYALİ VERDİ

Bunun üzerine bir bölünme söylemi de CHP'nin ağır toplarından İlhan Kesici'den geldi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Parti bölünmeleri, çeşitli zamanlar ve şartlarda gördüğümüz bir durumdur." diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı en ciddi hamlenin işaret fişeğini yaktı.

Sosyal medya paylaşımında, siyasi tarihten parti bölünme örnekleri sıralayan Kesici, "Bölünmemek için uğraşılması gerektiğine inanıyorum" argümanının arkasına saklanarak asıl niyetini satır aralarına gizledi.

Sonradan CHP'li İlhan Kesici, "Madem ki hukuken genel baskan Kılıçdaroğlu'dur; o zaman partinin bölünmemesi gayreti, Kılıçdaroğlu'ndan gelmelidir." ifadesini kullandı.

Kesici, "Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elden gelen her çabayı göstermeli ve muhtemel bir bölünmeye ortam ve meydan bırakmamalıdır. Her durumda ayrılmalar ve bölünmeler kolaydır. Zor olan, ama hem memlekete hem de tüm taraflara yararlı ve faydalı olan tek durum bir ve beraber olmaktır." sözlerini sarf etti.

DÖNDÜ DOLAŞTI CHP'Lİ OLDU Siyasi kariyerine Ülkü Ocakları'nda başlayan İlhan Kesici, daha sonra ANAP saflarına katıldı. 1994 yerel seçimlerinde ANAP'ın İBB adayı olan Kesici, RP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybetti. 1995'te ANAP'tan milletvekili oldu. 2002 yılında DYP'ye katıldı. 2007'de CHP'ye savruldu. 2010'da CHP'den istifa etti. 2015 yılında Kılıçdaroğlu'nun davetiyle tekrar partiye döndü ve İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 11 yıldır CHP saflarında parlamentoda. Kesici, Süleyman Demirel'in kardeşinin kızı Binhan Demirel'le evli.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel