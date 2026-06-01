CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel adına olağanüstü kurultay için imza toplanacağını duyurdu



Özel yönetiminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin bugünden itibaren Türkiye genelinde delegelerden imza toplayacaklarını açıkladı.



MADDE MADDE KURULTAY GERÇEKLERİ



CHP'nin önceki yönetimde belirlediği tüzüğe göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel



Özgür Özel buna dayanarak 1200 delegeden en az 601'inin imzasını almayı hedefliyor. Yine CHP tüzüğüne göre bu imzaların toplanması halinde 45 gün içinde kurultayın yapılması gerekiyor.



MÜHÜR BAY KEMAL'DE! O İSTEMEDEN OLMAZ



Ancak şu an CHP'nin fiili olarak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihini ileri tarihe bırakma konusunda inisiyatifinin olduğu söyleniyor.



Nitekim kurultay için PM kararı çıkarılmak istendiğinde ise bu toplantının Genel Başkan başkanlığında yapılması zorunluluğu bulunuyor. Genel Başkan'ın kurultay gündemli toplantıya katılmaması halinde bu kararın alınmayacağı belirtiliyor.



Böylesi bir tabloda imza veren delegelerin yargıya başvurması gerekiyor.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre ʺTedbirʺ kararı varken kurultay yapılamayacağını kabul etti



ÖZEL'İN EKİBİ BİLFİİL İKRAR ETTİ: TEDBİR VARKEN OLMAZ



Ayrıca CHP Sözcüsü Zeynel Emre de kurultay için imza toplayacaklarını duyurduğu açıklamada bir gerçeği de kendi ağzıyla ikrar etmiş oldu.



"Tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını kabul eden Emre, bu sürecin Yargıtay'a verilecek iki dilekçeyle çözüleceğini savunuyor.



Buna karşılık Kılıçdaroğlu cephesi ise "mahkeme kararı neyse o" diyor, tedbir kalkmadan ve parti arınmadan temiz bir kurultay yapılamayacağını belirtiyor.