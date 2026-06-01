CHP'de "kurultay" savaşları! Kılıçdaroğlu hukuken "tedbir"li | Madde madde Özgür Özel'in imza hamlesini boşa çıkaracak gerçekler
CHP'de "mutlak butlan" sonrası "kurultay" tartışmaları alevlendi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olağanüstü kurultay için bugünden itibaren imza toplamaya başladı. Tüzüğe göre yeter sayıda imza toplanması halinde 45 günde kurultay yapılması gerekiyor. Ancak PM kararı için Genel Başkan'ın yani Kılıçdaroğlu'nun onayı gerekiyor. Nitekim "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.
- Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayını 'yok hükmünde' sayarak Özgür Özel ve yönetimini görevden aldı.
- Kemal Kılıçdaroğlu, tedbirli olarak CHP Genel Başkanlığı'nı devraldı ve partide hesaplaşma sözü verdi.
- Özgür Özel yönetimi, kurultay için Türkiye genelinde delegelerden imza toplamaya başladı.
- Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kalkmadan ve parti arınmadan kurultay yapılmayacağını söyledi. Hukukçular tedbir kararının en az 6 içinde kalkabileceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21 Mayıs'tan bu yana hareketli günler yaşanıyor.
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin 38. Olağan Kurultayı "yok hükmünde" sayan mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu, tedbirli olarak CHP Genel Başkanlığı'nı devraldı.
24 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun ekibinin "mahkeme kararı uygulansın" başvurusuyla Genel Merkez tahliye edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta 2.5 yıl aradan sonra ilk kez Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. Parti binasında sert ama net mesajlar verdi. Önce "arınacağız" dedi sonra da "kirliye bulaşanlara göz yummayacaklarını" söyledi.
ÖNCE HESAPLAŞMA SONRA TEMİZ KURULTAY
Kılıçdaroğlu hesap sormadan kurultay yapmayacağını açık açık ifade etti.
CHP lideri şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi bana soruyorlar 'Ne yapacaksın?' Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz ve sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz."
KILIÇDAROĞLU: TEDBİR KALKMADAN KURULTAY YOK
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kurultay için yargı sürecini ve tedbir kararını işaret etmiş, bu karar kalkmadan kurultayın yapılamayacağını belirtmişti.
HUKUKÇULAR "EN AZ 6 AY" DİYOR
Takvim.com.tr'nin hukukçulardan edindiği bilgilere göre; CHP'deki mutlak butlanla gelen tedbir kararının kalkması en az 6 ayı bulabilir.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için "imza" hamlesinde bulundu.
Özel yönetiminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin bugünden itibaren Türkiye genelinde delegelerden imza toplayacaklarını açıkladı.
MADDE MADDE KURULTAY GERÇEKLERİ
CHP'nin önceki yönetimde belirlediği tüzüğe göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.
Özgür Özel buna dayanarak 1200 delegeden en az 601'inin imzasını almayı hedefliyor. Yine CHP tüzüğüne göre bu imzaların toplanması halinde 45 gün içinde kurultayın yapılması gerekiyor.
MÜHÜR BAY KEMAL'DE! O İSTEMEDEN OLMAZ
Ancak şu an CHP'nin fiili olarak Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihini ileri tarihe bırakma konusunda inisiyatifinin olduğu söyleniyor.
Nitekim kurultay için PM kararı çıkarılmak istendiğinde ise bu toplantının Genel Başkan başkanlığında yapılması zorunluluğu bulunuyor. Genel Başkan'ın kurultay gündemli toplantıya katılmaması halinde bu kararın alınmayacağı belirtiliyor.
Böylesi bir tabloda imza veren delegelerin yargıya başvurması gerekiyor.
ÖZEL'İN EKİBİ BİLFİİL İKRAR ETTİ: TEDBİR VARKEN OLMAZ
Ayrıca CHP Sözcüsü Zeynel Emre de kurultay için imza toplayacaklarını duyurduğu açıklamada bir gerçeği de kendi ağzıyla ikrar etmiş oldu.
"Tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını kabul eden Emre, bu sürecin Yargıtay'a verilecek iki dilekçeyle çözüleceğini savunuyor.
Buna karşılık Kılıçdaroğlu cephesi ise "mahkeme kararı neyse o" diyor, tedbir kalkmadan ve parti arınmadan temiz bir kurultay yapılamayacağını belirtiyor.
TEKİN'DEN ÖZEL'İN KURULTAY HAMLESİNİ BOŞA ÇIKARAN RAKAMLAR
CHP'nin son dönemdeki öne çıkan kilit isimlerden biri olan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de rakamlarla Özel ve ekibinin kurultay hamlesini boşa çıkardı.
443 DELEGE SAKAT VE TEDBİRLİ
Kurultayın hemen yapılamayacağını belirten Tekin, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulandığını açıkladı.
44 delegenin tutuklu olduğunu, 21 delegenin AK Parti'ye geçtiğini, 5 delegenin istifa ettiğini, 14 delegenin ihraç edildiğini ve 163 delegenin de soruşturma dosyalarında adının geçtiğini bildirdi.
"BU ŞARTLARDA YAPILACAK OLAN BİR KURULTAY SAĞLIKLI VE KAPSAYICI OLMAZ"
CHP'li Tekin, bu şartlarda yapılacak olan bir kurultayın sağlıklı ve meşru olmayacağını belirterek şöyle konuştu:
Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum: Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?"