CHP'nin 38. Kurultay delegelerine mali takip! Başsavcılık yazıyı gönderdi: Banka hesap hareketleri incelenecek
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayda oy kullanan delegelerin ve birinci derece yakınlarının tüm banka hesap hareketleri ile SGK ve MASAK kayıtlarını incelemek üzere ilgili kurumlardan talep etti.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayı'na ilişkin YSK, MASAK ve SGK'ya resmi yazı gönderdi.
- Kurultayda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının finansal ve sosyal güvenlik verileri talep edildi.
- MASAK'tan banka hesap hareketleri ve şüpheli işlem raporları, SGK'dan ise kayıt bilgileri istenildi.
- Soruşturma kapsamında yasal süreç başlatılarak ilgili kurumlardan resmi bilgi paylaşımı sağlanacak istendi.
- Başsavcılık, CHP'nin kurultay sürecine dair olası hukuki ihlalleri araştırmak için veri toplama sürecini başlattı.
Son dakika haberi: CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.
BAŞSAVCILIKTAN 3 KURUMA YAZI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı.
BANKA HESAP HAREKETLERİ İNCELENECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.
KURULTAYIN İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Kararda, "Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali" nedeniyle "4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine" karar verdi.