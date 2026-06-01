CHP'de salı sallanır! Özgür Özel'in grup başkanlığı düşecek mi? Kılıçdaroğlu'na rağmen "korsan toplantı" hazırlığı
CHP'de mutlak butlan kararı mutlak bölünmenin kapılarını araladı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürürken Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Grup Başkanı” olarak Meclis’i “üs” belirledi. Bu durum "CHP'de iki başlı yapı" tartışmalarına yol açtı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun grup başkanı seçiminin geçersiz sayılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı’na yaptığı başvurunun bugün sonuçlanması bekleniyor. Özel cephesi ise Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği "talimatım dışında toplantı yok" yazısına rağmen grup toplantısını yapmaya hazırlanıyor. Özel'in grup başkanlığı düşerse salon tahsisi yapılmayacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak Genel Merkez'e yerleşmesi, Özgür Özel'in de "Grup Başkanı" olarak Meclis'i "üs" tutmasıyla filen "iki başlı" bir yönetim görüntüsü veren CHP'de "grup toplantısı" krizi yaşanıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na başvurarak Özel'in grup başkanı seçiminin geçersiz sayılmasını istemişti. TBMM Başkanlığı'nın bugün başvuruyla ilgili karar vermesi bekleniyor.
"SALON" KRİZİ
Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salon da verilmeyeceğini iddia ediyor.
Bay Kemal'e yakın isimler, "Meclis Başkanlığı eğer gönderdiğimiz yazıyı esas alır, bu yönde bir tavır belirlerse, Salı günü için salon tahsisi de yapılmaz" görüşünü dile getirdi.
Özel cephesi ise TBMM İçtüzüğü ve CHP Grup İç Yönetmeliği'ne işaret ederek, grup toplantısının yapılacağını savunuyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÖZEL" HAMLE: TALİMATIM OLMADAN GRUP TOPLANTISI YOK
Bilindiği üzere Özgür Özel, 2 Haziran Salı gününü işaret ederek "Geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağım "dedi.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, milletvekillerine, "gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" yazısını gönderdi.
ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNDERDİĞİ YAZIYI TAKMIYOR
Kılıçdaroğlu her ne kadar "talimatım olmadan grup toplantısı olmayacak" dese de Özgür Özel ve ekibi bu kararı tanımayacağını açıkladı.
Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, "Biz grup toplantımızı yapacağız" diyerek Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya uymayacaklarını beyan etti. Emre, "Bizim konuşmak için salonlara ihtiyacamız yok. Genel Başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze, Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu Grup Genel Kurulu toplantısını saatini ve gündemini belirler. Önümüzdeki Salı'nın diğer Salı günlerinden bir farkı yok" dedi.
Öte yandan kurultay tartışmaları da alevlenmiş durumda.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMZA HAMLESİ
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olağanüstü kurultay için bugünden itibaren imza toplamaya başladı. Tüzüğe göre yeter sayıda imza toplanması halinde 45 günde kurultay yapılması gerekiyor. Ancak PM kararı için Genel Başkan'ın yani Kılıçdaroğlu'nun onayı gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÖNCE HESAPLAŞMA SONRA KURULTAY" MESAJI
Nitekim "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.