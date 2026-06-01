CHP'de salı sallanır! Özgür Özel'in grup başkanlığı düşecek mi? Kılıçdaroğlu'na rağmen "korsan toplantı" hazırlığı





ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNDERDİĞİ YAZIYI TAKMIYOR



Kılıçdaroğlu her ne kadar "talimatım olmadan grup toplantısı olmayacak" dese de Özgür Özel ve ekibi bu kararı tanımayacağını açıkladı.



Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, "Biz grup toplantımızı yapacağız" diyerek Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya uymayacaklarını beyan etti. Emre, "Bizim konuşmak için salonlara ihtiyacamız yok. Genel Başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır" ifadelerini kullandı.



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze, Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu Grup Genel Kurulu toplantısını saatini ve gündemini belirler. Önümüzdeki Salı'nın diğer Salı günlerinden bir farkı yok" dedi.