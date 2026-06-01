Reyting rekortmeni A.B.İ.'de hesaplaşma zamanı! Hancıoğlu ailesinde silahlar patlıyor: Herkesin kaderi değişecek
atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ., yarın akşam 20.00'de yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Tahir'in ölümünün ardından Hancıoğlu ailesinde dengeler altüst olurken, Doğan ve Şimşek arasındaki savaş geri dönülmez bir noktaya sürükleniyor. Geçmişin sırları birer birer ortaya çıkarken aile içindeki gerilim giderek büyüyor. Finalde patlayan silahlar ise yalnızca bir hayatı değil, herkesin kaderini değiştirecek.
Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "A.B.İ.", yeni bölümüyle yarın akşam 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
HANCIOĞLU AİLESİNDE YERİNDEN OYNAYAN TAŞLAR
OGM Pictures imzası taşıyan dizide bu hafta, Tahir'in ölümünün ardından Hancıoğlu ailesinde taşlar yerinden oynar.
Doğan, yıllardır en yakınındaki insanın aslında Şimşek olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşarken; Çağla'nın Şimşek'in yanında yer alması aralarındaki savaşı daha da derinleştirir.
DUYGUSAL GERİLİM BÜYÜYOR
Tahir'in bıraktığı sırlar birer birer ortaya çıkarken aile içinde dengeler değişmeye başlar.
Melek, Mahinur ve Saadet arasında duygusal gerilim büyürken, geçmişten gelen gerçekler herkesin hayatını geri dönülmez şekilde etkiler.
HERKESİN KADERİ DEĞİŞECEK
Öte yandan Doğan ve Şimşek arasındaki hesaplaşma artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelir.
Doğan, her şeyi bitirecek yüzleşme için büyük bir risk alırken; Şimşek en ağır darbeyi vurmak için harekete geçer. Finalde patlayan silahlar yalnızca bir hayatı değil, herkesin kaderini değiştirecektir.
A.B.İ. DİZİ KÜNYE
|Kategori
|Görev / Karakter / Detay
|İsimler / Oyuncular
|Yayın Bilgileri
|Yayın Tarihi ve Saati
|2 Haziran 2026 / Salı - 20.00
|Yapım
|Yapım Şirketi
|OGM Pictures
|Yapımcı
|Yapımcı
|Onur Güvenatam
|Yönetmen
|Yönetmen
|Cem Karcı
|Senaryo
|Senaristler
|Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Ali Selçuk Uygur
|Oyuncu Kadrosu
|Doğan, Çağla, Melek, Sinan, Behram, Saadet, Altın, Yılmaz, Gülüşan, Genç Behram, Fikret, Mahinur, Nurgül, Didem, Genco, Sefa, Nigar, Fırat, Tahir, Lamia
|Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Şahin Kendirci, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Ardıl Zümrüt, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu, Tülay Bursa