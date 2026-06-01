Başkan Erdoğan'dan Bakü Enerji Haftası'na özel mesaj! "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti" projesi yükleniyor

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti' projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Türkiye ve Azerbaycan, Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP ve Şafak-Asiman gibi ortak enerji projelerini başarıyla sürdürüyor.

Bölgedeki gelişmelerin Azerbaycan'la enerji alanında attıkları adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, bölge için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi, Azerbaycan'la birlikte başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedarikinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkılarının tartışılmaz olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DOST ÜLKELERLE DERİN İŞBİRLİĞİ



Erdoğan, Azerbaycan'la başlattıkları ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladıkları "Bakü-Tiflis-Ceyhan", "Bakü-Tiflis-Erzurum" ve TANAP boru hattı gibi projelere değinerek, "Azeri-Çırak-Güneşli" ve "Şahdeniz" ortaklığı suretiyle Azerbaycan'la işbirliğinin daha da derinleştiğini vurguladı.

4 ÜLKE ARASINDA TARİHİ PROJE



Türkiye ile Azerbaycan'ın "Şafak-Asiman'daki" yeni ortaklığının bu işbirliğinin hız kesmeden sürdüğünün adeta yeni kanıtı niteliğinde olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl hizmete giren 'Iğdır-Nahçıvan boru hattı' Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş, pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor. İnşallah, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti' projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte tüm bölgemizin enerji güvenliğine de katkı sunmayı temenni ediyoruz."