Karşıyaka oyun kurucu arayışında! Stefan Moody transferi için temas kuruldu

BASKETBOL Süper Ligi'nde tarihinin en zor dönemlerinden geçen Karşıyaka transfer arayışlarını sürdürüyor. ABD'li guard Chris Chiozza ile yollarını ayıran Yeşil-Kırmızılılar, oyun kurucu transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak İtalyan ekibi Varese'de forma giyen 32 yaşındaki Stefan Moody için harekete geçen Karşıyaka, deneyimli oyuncuyla temas kurdu ve bu transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor. Geçen sezon Merkezefendi'de oynayan Moody, 2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'da görev yapmıştı.

