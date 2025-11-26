PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta Rafa Silva tedavi sürecini tamamladı: Bireysel çalışmalara başladı

Giriş Tarihi :26 Kasım 2025
Beşiktaş’ta Rafa Silva tedavi sürecini tamamladı: Bireysel çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta detaylı bir şekilde MR'a giren Rafa Silva'da herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanırken ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle yeni bir tedavi programı planlanmıştı. 4 günlük programı tamamlayan Rafa, bu süreçte takımın idman saatlerinden farklı zamanlarda tedavi oldu. Bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Rafa Silva takımdan ayrılma isteği konusunda geri adım atmazken, Siyah- Beyazlılar ise idmanlara çıkmayan oyuncuya hukuki yaptırımlarda bulunmak için sağlık heyetinin son raporunu bekliyor.

