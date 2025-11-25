PODCAST CANLI YAYIN
Siyah-beyazlılar bir türlü maçların sonunu getiremiyor

Bu sezon skor avantajı yakaladığı 5 Süper Lig maçında 12 puan yitiren Siyah-Beyazlı ekip bu alanda en fazla puan kaybeden takım oldu

25 Kasım 2025
Bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın kabusu Samsunspor maçında da devam etti. Karadeniz ekibi önünde 57. dakikada Cengiz'in penaltı golüyle öne geçen Kartal, 66'da Cherif Ndiaye durdurulamayınca 2 puandan oldu. Beşiktaş daha önce 4 Ekim'de Galatasaray derbisinde 1-0 öne geçip 1 puanla ayrılmıştı. 18 Ekim'de Gençlerbirliği karşısında skor avantajını elde eden Kartal evinde 2-1 mağlup olmuştu. 18 Ekim'de Kasımpaşa önünde 5. dakikada attığı golle maça adeta 1-0 galip başlayan Siyah- Beyazlılar 33. dakikada Winck'in golüne engel olamayıp 2 puan bıraktı. Kartal 2 Kasım'da oynadığı Fenerbahçe derbisinde ise 2-0 öne geçip 3-2 yenilmişti.


KALESİNİ KAPATAMIYOR


Bu sezon kalesini kapamakta zorluk yaşayan Beşiktaş, önceki gün konuk ettiği Samsunspor karşısında da kalesini kapatamadı. Ligde sadece Kayseri ve Konya ile oynanan erteleme maçlarında gol yemeyen Kartal toplamda 17 kez topu ağlarından çıkardı. Siyah-Beyazlılar bu sezon Avrupa'da oynadığı ön eleme maçlarının tümünde kalesini gole kapatamazken, Shakhtar Donetsk (6), St. Patrick's (3), Lausanne (2) maçlarında 11 gol yedi. Beşiktaş 19 resmi maçta toplamda 28 gole engel olamadı.


KARAGÜMRÜK STARTI VERİLDİ


Beşiktaş, ligin 14. haftasında pazar günü Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman taktik ve kondisyon kondisyon çalışmasıydı. Samsun maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

