A Milli Takım Can Armando Güner için devrede

A Milil Takım'da oyuncu havuzunun çoğalması adına çalışmalar yapılıyor. TFF yetkilileri, annesi Alman, babası Türk ve büyükannesi Arjantnli olan 17 yaşındaki Can Armando Güner'i Milli Takım'a katmak için harekete geçme kararı aldı ve oyuncuya davet gönderildi. Bundesliga ekibi Mönchengladbach'datop koşturan genç futbolcu Arjantin Milli Takımı'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor. Sağ kanat oyuncusunun A Milli Takım tercihi için Türkiye, Almanya ve Arjantin'den birini seçeceği ancak henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

Genç futbolcunun hangi ülkeyi seçeceği merak konusu.