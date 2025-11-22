SON DAKİKA
A Milli Takım Can Armando Güner için devrede

TFF yetkilileri, annesi Alman, babası Türk ve büyükannesi Arjantinli olan 17 yaşındaki Mönchengladbachlı Can Armando Güner’e Milli Takım için davet gönderdi. Arjantin alt yaş kategorilerinde forma giyen genç yıldızın A Milli tercihini Türkiye, Almanya ve Arjantin arasında yapacağı, ancak kararını henüz vermediği öğrenildi. Genç oyuncunun seçimi merakla bekleniyor.

A Milil Takım'da oyuncu havuzunun çoğalması adına çalışmalar yapılıyor. TFF yetkilileri, annesi Alman, babası Türk ve büyükannesi Arjantnli olan 17 yaşındaki Can Armando Güner'i Milli Takım'a katmak için harekete geçme kararı aldı ve oyuncuya davet gönderildi. Bundesliga ekibi Mönchengladbach'datop koşturan genç futbolcu Arjantin Milli Takımı'ın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor. Sağ kanat oyuncusunun A Milli Takım tercihi için Türkiye, Almanya ve Arjantin'den birini seçeceği ancak henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

Genç futbolcunun hangi ülkeyi seçeceği merak konusu.

