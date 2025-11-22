3. Galatasaray’da Osimhen paniği: Aynı sakatlık 6. kez tekrarladı

Victor Osimhen ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın devre arasında oyundan alınmıştı. Sarı-Kırmızılı takım da golcü futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu. Galatasaray dün Osimhen'in tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun Napoli ve Galatasaray formaları giydiği 3 yıl içinde darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşadığı gözüküyor.



43 GÜN FORMA GİYEMEDİ

Aslan'ın yıldız golcüsü Osimhen, 2022- 23 sezonunda Napoli'de kas sakatlığı nedeniyle 33 gün forma giyemeyip 7 maç kaçırdı. 2023-24'te de aynı sakatlık nedeniyle 43 gün sahalardan uzak kalıp 9 maçta oynamadı. Yine 2023-24'te kas yorgunluğu nedeniyle 39 gün forma giyemedi ve 4 maçta görev alamadı. Geçen sezon Galatasaray'da kas gerilmesi nedeniyle 15 gün formasından uzak kalıp 4 maçta oynamadı. Aynı sezon ve aynı sakatlık nedeniyle 8 gün oynayamadı ve 2 maç daha kaçırdı. Yıldız oyuncu, bu sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği 138 günde toplam 26 maç kaçırdı.

galatasaraylı yıldızın yaşadığı sakatlıklar yönetim ve teknik heyeti endişelendiriyor. Son sakatlığı nedeniyle de 2 hafta forma giymesi beklenmiyor.