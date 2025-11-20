Göztepe Kocaelispor maçında sağ bek ve stoperde zorunlu rotasyon yapacak

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Kocaelispor maçında savunma hattında zorunlu değişiklikler yapması bekleniyor. Alanyaspor maçı sonrası omzundan sakatlanan Furkan Bayır'ın tamamen iyileşip yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi teknik heyeti sevindirirken, sağ bek Arda Okan'ın cezalı olması planları değiştirdi. Bulgar teknik adamın, Kocaelispor maçında Taha'yı sağ stoperde oynatabileceği, sağ bekte ise Arda Okan'ın yokluğunda Ruan'a görev vermesi bekleniyor.