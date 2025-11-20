SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Curaçao ve Haiti tarih yazarak 2026 Dünya Kupası biletini aldı! Futbol heyecanı başladı

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için kıta elemelerinin grup aşaması sona ererken, iki küçük ülke Dünya Kupası bileti alarak tarih yazdı. CONCACAF Elemeleri’nde mücadele eden Curaçao ve Haiti, gruplarındaki rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Hollanda’nın 150 bin nüfuslu özerk bölgesi Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. CONCACAF elemelerinde bir büyük başarı hikayesine de Haiti imza attı. Haiti, son maçında Nikaragua’yı 2-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Haiti, son olarak 1974 Dünya Kupası’nda mücadele etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2025
Curaçao ve Haiti tarih yazarak 2026 Dünya Kupası biletini aldı! Futbol heyecanı başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için kıta elemelerinin grup aşaması sona ererken, iki küçük ülke Dünya Kupası bileti alarak tarih yazdı. CONCACAF Elemeleri'nde mücadele eden Curaçao ve Haiti, gruplarındaki rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Hollanda'nın 150 bin nüfuslu özerk bölgesi Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. CONCACAF elemelerinde bir büyük başarı hikayesine de Haiti imza attı. Haiti, son maçında Nikaragua'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Haiti, son olarak 1974 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Skandal ortaya çıktı: Böcek ailesi otelde kilitli kalmış! Tutuklananlar ifadesinde ne dedi? Sertifikam yok
Başkan Erdoğan Külliye’de Zelenskiy’i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
İDEFİX
Artık zorunlu! İstanbul’da kafe ve restoranlar için flaş karar
Böcek ailesinin ardından otelde bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha! Kız kardeşlerin durumu nasıl?
PKK’lı Ümit’ten siyasi çıkış! C-130 fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Türk Telekom
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey’in rüya sahnesi seyirciyi ekrana kilitledi!
İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrail’den önce Lübnan’a sonra Gazze’ye saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Kardeşlik kazanacak
Beşiktaş’ta Rafa ağrısı sürüyor! Flaş açıklama
Atina panik butonuna bastı! Türkiye’yle aramızdaki açığı kapatmalıyız diyerek kritik anlaşmayı duyurdu
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: Yiyeceklerde uygunsuz madde yok
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP’nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
İBB iddianamesi CHP’yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın eşi de çok ünlü!