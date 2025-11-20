Curaçao ve Haiti tarih yazarak 2026 Dünya Kupası biletini aldı! Futbol heyecanı başladı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için kıta elemelerinin grup aşaması sona ererken, iki küçük ülke Dünya Kupası bileti alarak tarih yazdı. CONCACAF Elemeleri'nde mücadele eden Curaçao ve Haiti, gruplarındaki rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Hollanda'nın 150 bin nüfuslu özerk bölgesi Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. CONCACAF elemelerinde bir büyük başarı hikayesine de Haiti imza attı. Haiti, son maçında Nikaragua'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Haiti, son olarak 1974 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

