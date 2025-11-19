Galatasaray’da Yusuf Demir ile yollar ayrılıyor! Ara transferde kiralama formülü masada

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da devre arasında takımdan gönderilecek isimleri belirliyor... Sezon başında hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden biri olmasına rağmen ardından gözden düşen Yusuf Demir'le ara transfer döneminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hem yabancı kontenjanını boşaltmak hem de genç yıldızın gelişimini sürdürmesi adına kiralama formülüne sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray'ın 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Yusuf Demir geride bıraktığımız 3.5 sezonda beklentilerin fazlasıyla altında kaldı.

