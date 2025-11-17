PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray'da gözler yedeklerde

Buruk’un rotasyon kararı ile Ahmed Kutucu, Arda Ünyay ve Yusuf Demir gibi gençlerin Cimbom’da daha fazla süre alması bekleniyor

Giriş Tarihi :17 Kasım 2025
Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girmeye hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi bekleniyor.
Takımda hem sakatlık riskleri ve cezalılar hem de formsuzluklar nedeniyle bazı değişikliklere hazırlanıldığı öğrenilirken, gözler yedek kulübesine çevrildi. Özellikle önümüzdeki 7 maçlık yoğun periyot, Buruk'un kadro derinliğini daha aktif kullanmasını gerektiriyor. Bu doğrultuda teknik ekibin, sezonun geri kalanında katkı vermesi beklenen bazı isimleri daha fazla sahaya sürmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Alınan bilgilere göre, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay ve Yusuf Demir gibi genç ve süre bulmakta zorlanan oyuncuların milli ara sonrası daha fazla şans bulması gelen bilgiler arasında yer alıyor.

