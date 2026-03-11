İran'da Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait iki uçak, Irak'ta ise bir uçak kaldı ancak personeller güvenli şekilde getirildi.

İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de uçuşlar durdurulurken, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşları günlük olarak iptal ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk geminin geçtiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "15 gemimiz vardı; bir tanesini İran Limanı'nı kullandığı için müsaade alıp geçirdik" dedi.

Basın mensuplarıyla iftar programı (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de uçuşların durdurulduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini belirterek "En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu; oraları daha aktif kullanabildik. Bu süreçte yine Nahçıvan'daki havalimanına yapılan dronlu saldırı sonucunda Azerbaycan'ın iki tane uçak Iğdır'a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan'a göndermiş olduk."diye konuştu.

UMMAN'DAN EK SEFERLER

Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman'dan ek seferler koyduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk; o devam ediyor."ifadelerini kullandı.