Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, İsmail, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif.
FENERBAHÇE ÜSTÜN
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 18. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce oynanan 17 maçta 12 galibiyet alırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük ise bu rekabette yalnızca 1 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu mücadelelerde 30 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
İLK MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANDI
İki takım arasındaki rekabette en dikkat çeken ayrıntılardan biri, ilk karşılaşmanın sonucunda ortaya çıktı. Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan Süper Lig maçını Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Bu mücadele, aynı zamanda iki ekip arasındaki ilk lig maçı olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe, o yenilginin ardından rakibiyle oynadığı sonraki 16 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
9 Eylül 1959'da oynanması planlanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda Macaristan temsilcisi Csepel ile oynayacağı eleme maçı nedeniyle ertelenmiş ve daha sonra 12 Kasım'da sahne almıştı. Bu ayrıntı, rekabet tarihinin en dikkat çeken notları arasında yer alıyor.
2-1'LİK SKOR REKABETE DAMGA VURDU
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki maçlarda en sık görülen sonuçlardan biri 2-1 oldu. Sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında tam 8 kez sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu istatistik, rekabetin skor hafızasında en güçlü başlıklardan biri olarak öne çıktı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti. Kırmızı-siyahlı ekibin bu eşleşmedeki tek galibiyeti ise yine 2-0'lık sonuçla geldi. Rekabetin en gollü maçı ise 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynandı. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı o mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.
FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük karşısında yıllardır sürdürdüğü yenilmezlik serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. İlk maçta gelen 2-0'lık yenilginin ardından oluşan tablo, Fenerbahçe lehine belirgin bir üstünlüğe dönüştü. Şimdi gözler, rekabetin 18. buluşmasında sarı-lacivertlilerin bu istatistiksel gücü sahaya yansıtıp yansıtamayacağına çevrildi.