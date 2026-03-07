"APP plaka" olarak bilinen ve "standart dışı plaka" olarak tanımlanan konuyla ilgili daha önce bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çiftçi, araçların içinde kullanılan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FABRİKA ÇIKIŞI VE RAHATSIZLIK YOKSA SORUN YOK Çiftçi, "İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, araçlardaki ekran sistemlerine ilişkin, "Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." dedi.

Görsel Yapay Zeka ile oluşturulmuştur (TAKVİM Grafik Ekibi)

Kanun'la getirilen düzenlemenin, araçlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezasını öngördüğünü belirten Çiftçi, "Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde demek ki müzik dinlemememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

ARACIN ORİJİNALİNDE OLMAYAN İLAVELER YAPILMASI

Çiftçi, aracın orijinalliğini bozup fabrikadan gelen sistemi değiştirip birtakım ilaveler yapılmasının Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan biri olduğunu dile getirerek, "Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor." diye konuştu.