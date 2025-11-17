Fener’de Lewandowski heyecanı

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir gelişme gündemde. Adı Sarı-Lacivertliler ile anılan Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lewandowski, "Yakında hangi yolu seçeceğime ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok, bu sadece sportif bir karar değil aynı zamanda duygusal da bir karar olacak" ifadelerini kullandı. Barcelona ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Lewandowski hakkında kulüp henüz net bir karar vermiş değil. Bu belirsizlik, Fenerbahçe taraftarının yıldız golcüyü transfer etme hayallerini yeniden alevlendirdi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada ve forumlarda Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye gelme ihtimalini konuşmaya başladı.

HNÜZ NET BİR KARAR YOKE

Taraftarlar, Polonyalı yıldızın kulübe katılması halinde takımın daha heyecan verici olacağına inanıyor.