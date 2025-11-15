PODCAST CANLI YAYIN
Boğazın cazibesi yıldızları misafir ediyor! Efsane ismin İstanbul aşkı

İstanbul’un eşsiz manzarası, bu kez Real Madrid efsanesi ve Al Nassr’ın hocası Fernando Hierro’nun objektifine yansımayı başardı.

Giriş Tarihi :15 Kasım 2025
REAL MADRİD'in unutulmaz kaptanlarından, günümüzde ise Al Nassr'ın Sportif Direktörü olarak görev yapan İspanyol Fernando Hierro, eşi Fani Stipkovic ile birlikte İstanbul'a geldi. Çift, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederken Boğaziçi'nde yaptıkları turu da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hierro, İstanbul Boğazı'ndaki etkileyici manzaralara yer verdiği paylaşımına, "İki kıta arasında göz kamaştırıyorsun İstanbul" notunu ekleyerek kente duyduğu hayranlığı dile getirdi. Hierro'nun bu övgü dolu sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI


FERNANDO HİERRO'nun eşi Fani Stipkovic ile Yerebatan Sarnıcı; Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Boğaz'da çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan yayımladı.

