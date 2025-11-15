PODCAST CANLI YAYIN
A Milli Takım Bulgaristan önünde sabırlı ve kontrollü oynayacak

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan’ı ağırlayacak A Milli Takım’da Montella, sabırlı ve kontrollü oyun planını vurguladı.

Giriş Tarihi :15 Kasım 2025
A Milli Futbol Takımı, bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ontella, Bulgaristan maçının zorluk derecesine dikkat çekerek sabırlı oyuna vurgu yaptı. İlk maçta farklı galip gelmelerine rağmen özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini hatırlatan İtalyan teknik adam, mücadelede oyun yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Bu maçın önemi bu yüzden önemli." Deneyimli teknik adam, takımın oyun planında sabrın belirleyici olacağını söyledi: "Karşımızda geçişlerde çok hızlı ve dikine oynayan bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız. Maçı kazanmak için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız"


A Milli Takım, bugün Bulgaristan ile kritik bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar'ın, Dünya Kupası'na gitmek için hedefi kazanmak.


KONTROLLÜ OYUN PLANI


MONTELLA, Bulgaristan maçı öncesi takımına sabırlı ve kontrollü oyun mesajı verdi. İtalyan teknik adam, kritik Bulgaristan karşılaşması öncesi uyarılarını paylaştı. Milliler son hazırlıklarını dün tamamlarken, tecrübeli hoca maçın öneminden bahsetti.


ARTIK DAHA ÖZGÜVENLİYİM


Milli futbolcu İsmail Yüksek, "Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine göre daha özgüvenliyim" dedi.


A MİLLİ TAKIM'DA EMİRHAN ŞOKU


DÜNYA KUPASI Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlık yaşandı. A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Yapılan açıklama şu şekilde: "A Milli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi."


DÜNYA KUPASI'NDA İYİ ŞEYLER YAPARIZ!


SUUDİ ARABİSTAN ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 2026 Dünya Kupası'na gideceklerine inandığını ve bu jenerasyonun çok büyük işler başaracağını söyledi. Milli takımda 4 golü bulunan ve 2 maçta 2'şer gol atan Merih, "Bizim işimiz gol atmak değil öncelikle. Gol yememek... O yüzden, ben gol yemediğimizde daha mutlu oluyorum. Çok iyi orta kesen oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

