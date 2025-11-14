SON DAKİKA
Samsunspor’dan flaş açıklama! Başkan vekili Veysel Bilen “Hedefimiz sosyal medyada ve sahada zirveye çıkmak”

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, sezonun üçte birlik bölümünü değerlendirdi. Bilen hedeflerinin ligde kayıpları en aza indirip puanları maksimize etmek olduğunu belirtti

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, sezonun tamamlanan üçte birlik kısmını değerlendirerek, lig başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını ifade etti. Bilen, Samsunspor'un geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Dijital içerik üreticilerine Samsunspor'u anlattık. Hedefimiz Samsunspor Kulübü'nü olabildiğince geniş kitlelere, sosyal mecralara yayabilmek.

Hem taraftar sayımızı hem de sempatizanımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. Milli aradan sonra takımın mental ve fiziksel olarak dinlenmiş şekilde sahaya döneceğine inandığını belirten Bilen, "Beşiktaş maçıyla başlayıp dış sahada oynayacağımız İzlanda maçımızla 8 maçlık periyodu en az kayıpla ve en fazla puanla kapatmayı arzuluyoruz" dedi.

