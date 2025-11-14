Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi | Portekizli yıldız “dönüş yok” dedi! Başkan Adalı devrede

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ipler kopma noktasına geldi. Bir süredir futbolu bırakacağı konuşulan Portekizli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Serdal Adalı, "Sana bir süre izin verelim kafanı dinle. Ondan sonra karar verirsin" dediği ancak Rafa Silva'nın bu teklifi reddederek, "Kararım kesin. Bu yoldan benim için dönüş yok" cevabını verdiği öğrenildi.

YARINA KADAR İZİNLİ

Bu gelişmenin ardından yıldız oyuncu dünkü idmana da çıkmadı. Başkan Serdal Adalı'nın yarın Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın'la birlikte bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-Beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Rafa Silva 15 Kasım akşamına kadar bizden süre istedi" ifadesini kullandı.



AYRILACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM



SOLSKJAER, Siyah-Beyazlılar'dan ayrılış sürecine dair İngiliz basınına önem açıklamalar yaptı. Solskjaer "Konferans Ligi eleme maçını kaybettikten sonra gönderileceğimi düşünmüyordum. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi için çalıştım. Teknik gözlemci olarak görev yaptım. Bazı müsabakalarla ilgili yazılı raporlar hazırladım. Bu görev eğlenceli. Bedava maç biletleri, bedava uçuşlar" diye konuştu.