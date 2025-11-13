Galatasaray Afrika Kupası krizi: Osimhen gidiyor!

21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası Galatasaray'da bir krize neden olabilir. Sarı-Kırmızılı takımın 4 oyuncusu Osimhen, (Nijerya) Singo, (Fildişi) Lemina, (Gabon) ve Jakobs'un (Senegal) milli formayı giymesi bekleniyor. Afrika Kupası 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla son bulacak. Bu tarihe kadar Galatasaray ligde 2, Süper Kupa'da ise 1 veya 2 maça çıkacak. Bu oyuncular söz konusu maçlarda forma giyemeyecek.

OKAN BURUK ENDİŞELİ

18 Ocak'taki finalden sadece 3 gün sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçı var. Osimhen'in milli takıma gidecek olması ve Icardi'nin formsuzluğu Okan Buruk'u düşündürüyor. İsmi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı'nın ceza alması halinde ise takımda sol bek de kalmamış olacak. Okan Buruk'un bu duruma nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu.



UĞURCAN FARKI



UĞURCAN Çakır kalesindeki gol beklentisi ve yediği gol baz alındığında Süper Lig'de zirvede yer aldı. Uğurcan, 11.8'lik beklentiden 6 gol yerken, Mert Günok 7.64'lük gol beklentisinden 11 gol yedi. Ederson 5.37' den 5 gol, Onana ise 9.84'lik beklentiden kalesinde 7 gol gördü.



HEDEFLERİMİZDEN MİLİM ŞAŞMADIK



Dursun Özbek, "Futbol takımımız sene başından koyduğumuz hedeflerden milim şaşmadan yoluna devam ediyor" dedi. GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Futbol takımımız sene başından koyduğumuz hedeflerden milim şaşmadan yoluna devam ediyor. Özellikle Avrupa'da yakalamak istediğimiz bir başarı var ve bunun peşinden koşuyoruz. Bunun için önemli bir adım olan Ajax maçında takımımız galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine ve bizi daha ileriye götüreceğine de yürekten inanıyorum"dedi. Özbek, "Ligdeki son maçımızdaki sonucu iş kazası olarak görüyorum. Takımımız puan farkıyla liderliğini devam ettiriyor. Tüm kulvarlarda yolumuza sonuna kadar, inanarak devam edeceğiz" diye konuştu.

DİOMANDE İDDİASI



Afrika basını, Galatasaray'ın Sporting Lizbon forması giye Fildişili stoper Ousmane Diomande'nin durumunu yakından takip ettiğini öne sürdü. 2027'ye kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli ise 80 milyon euro. Haberde Portekiz ekibinin transfer görüşmeleri için en az 60 milyon euro talep edeceği belirtildi.



AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



GALATASARAY, CIES verilere göre oyuncu başına 90 dakikada yapılan sprint mesafesinde 218.6 metrelik ortalama ile Avrupa'nın zirvesine çıktı.



LEWA'NIN YERİNE OSİMHEN



İspanyol basını Robert Lewandowski'nin ayrılık ihtimaline karşı arayışlara başlayan Barcelona'nın deneyimli oyuncunun yerine Osimhen'i kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.



GALATASARAY'IN yıldız futbolcusu Victor Osimhen performansıyla Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. İspanyol basınında çıkan haberlerde Barcelona'nın yıldız golcüyü gündemine aldığı öne sürüldü. Fichajes'de yer alan haberde Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin ayrılık ihtimaline karşı forvet arayışlarını başlayan Katalan ekibinin deneyimli golcünün yerine Osimhen'i transfer etmek istediği belirtildi. Haberde Barcelona'nın Sportif Direktörü Deco'nun da bu transfer için geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı detayı da yer aldı. Galatasaray sezon başında 75 milyon euro ödeyerek Napoli'den kadrosuna kattığı Osimhen'in 100 milyon eurodan aşağı bir bedele satmayacağı da gelen haberler arasında.